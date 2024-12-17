Влияние яиц на уровень холестерина: неожиданные факты

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопрос о влиянии яиц на здоровье сердца вызывает интерес у многих. Кардиохирург Джереми Лондон из Саванны, штат Джорджия, утверждает, что диетический холестерин не оказывает значительного влияния на общий уровень холестерина в организме. По его словам, яйца являются отличным источником белка и содержат важные микроэлементы, такие как витамины D и B12, селен и холин.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Американская кардиологическая ассоциация считает, что одно целое яйцо в день может быть частью здорового рациона для взрослых, а для пожилых людей с нормальным уровнем холестерина допустимо употребление двух яиц в день. Лондон отмечает, что важно учитывать общий рацион питания, а не сосредотачиваться на одном продукте. Он также считает, что яйца от кур свободного выгула могут быть более полезными.

Что касается выбора между желтком и белком, Лондон утверждает, что основная питательная ценность содержится в желтке. Он рекомендует комбинировать целые яйца с дополнительными белками для увеличения объема и содержания белка в блюде. В конечном итоге, решение о включении яиц в рацион должно быть основано на индивидуальных потребностях и показателях здоровья.

Вывод: Яйца могут быть частью здорового рациона, но важно учитывать общий баланс питания и индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

