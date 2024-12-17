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Влияние яиц на уровень холестерина: неожиданные факты

1:31
Здоровье

Вопрос о влиянии яиц на здоровье сердца вызывает интерес у многих. Кардиохирург Джереми Лондон из Саванны, штат Джорджия, утверждает, что диетический холестерин не оказывает значительного влияния на общий уровень холестерина в организме. По его словам, яйца являются отличным источником белка и содержат важные микроэлементы, такие как витамины D и B12, селен и холин.

Яйца
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Американская кардиологическая ассоциация считает, что одно целое яйцо в день может быть частью здорового рациона для взрослых, а для пожилых людей с нормальным уровнем холестерина допустимо употребление двух яиц в день. Лондон отмечает, что важно учитывать общий рацион питания, а не сосредотачиваться на одном продукте. Он также считает, что яйца от кур свободного выгула могут быть более полезными.

Что касается выбора между желтком и белком, Лондон утверждает, что основная питательная ценность содержится в желтке. Он рекомендует комбинировать целые яйца с дополнительными белками для увеличения объема и содержания белка в блюде. В конечном итоге, решение о включении яиц в рацион должно быть основано на индивидуальных потребностях и показателях здоровья.

Вывод: Яйца могут быть частью здорового рациона, но важно учитывать общий баланс питания и индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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