Обрадовать, удивить и выбрать презент, который не выбросят — какие подарки дарить на Новый год?

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Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в разговоре с Pravda.Ru рассказала, какими должны быть новогодние подарки, которые обрадуют человека, а не будут выброшены или отданы кому-то другому.

Фото: geschenkhamster.de is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Подарок

"Как специалист по этикету, я рекомендую дарить вещи, которые имеют определенную ценность. У нас есть список безошибочных подарков: книги в хорошем переплете, красиво оформленные сладости, живопись, столовое серебро и фарфор. Это все вещи, которые даже если вам не нужны, вы всегда можете отдать", — сказала Холгова.

Что касается безделушек, то с точки зрения этикета дарить такие вещи не стоит. Они не имеют никакой ценности, например, статуэтка из пластика, символизирующая предстоящий год.

"Я не могу представить, как такой подарок может порадовать. Если вам подарили что-то подобное, то пусть человек сам решает, как с этим быть. Но передаривать такие вещи нельзя, это категорически запрещено с точки зрения этикета", — подчеркнула Холгова.

Также эксперт рассказала, что лучше — заранее дать понять человеку, что вы хотите получить в подарок, или сделать сюрприз? Специалист отметила, что по этикету нужно делать сюрприз.

"У подарка две задачи — сделать сюрприз и обрадовать. Спрашивать, что подарить, считается дурным тоном", — отметила Холгова.

Если подарить недорогую кофейную пару стоимостью 1,5 тысячи рублей, это будет хороший уместный подарок, например, по случаю Нового года. Ведь к Новому году мы не можем дарить дорогие подарки, этикет это запрещает. Поскольку очень много людей, которых мы должны одарить. А если это какая-то пластиковая безделушка, которая не имеет никакой ценности — ни эстетической, ни какой-либо другой, такие подарки, конечно, ничего хорошего не представляют, добавила Холгова.

"Что еще можно дарить на Новый год? Любые предметы фарфора, столового серебра, книги, сладости, шампанское. Но шампанское — уже не очень дешевый подарок, оно стоит сейчас минимум 3 тысячи рублей и выше. Что-то, что мы слышали, что человек проговаривал, например. В первую очередь мы ориентируемся на это", — отметила эксперт.

Например, где-то, может быть, как-то человек сказал, что видел в ЦУМе такую-то елочную игрушку или где-то, и она ему так понравилась. То есть человек проговорился. Соответственно, ему можно дарить такой желанный подарок. По случаю Нового года можно дарить хорошие елочные игрушки, которые являются тоже хорошим и уместным подарком.

Также можно дарить книги, можно красиво оформленные сладости — абсолютно безошибочный вариант. Да, мы всегда можем попасть на ситуацию, когда человек, например, сел на диету. Но мы не можем всего предугадать.

"В любом случае, красиво оформленные сладости — это универсальный подарок. Если человек не ест сладости, он всегда может угостить этими сладостями своих коллег. Но знак внимания мы оказали — поздравили", — подчеркнула специалист.

Символы года эксперт по этикету дарить не рекомендует. Может быть, подростки друг другу — одно дело, но взрослые люди… Другой вопрос, если это фарфор, может быть, авторское или просто красивое бисквитное изделие или если человек коллекционирует такие вещи.

"Но большая часть людей, мне кажется, не любит такие презенты. Как минимум в список безошибочных подарков такие вещи не входят", — заключила Холгова.

Уточнения

Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.



Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде.

