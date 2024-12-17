Передаривать — недопустимо. А что тогда делать с ненужными подарками?

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Согласно опросам, почти половина россиян предпочитают передавать подарки. Каждый второй россиянин ценит сюрпризы, а среди тех, кто потом передаривает презенты, преобладают женщины.

Фото: Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подарок

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова считает, что передаривать подарки не просто не очень хорошо, а категорически нельзя. Своим мнением на этот счёт эксперт поделилась с Pravda.Ru.

"Это просто недопустимо. Мы можем отдать ненужные нам подарки просто без какого-либо повода. Не по случаю Нового года или какого-то другого праздника. Например, подарили две одинаковые вазы. Человек говорит, что мне не нужна вторая ваза и спрашивает подругу: "Тебе не нужна ваза? Мне подарили. Она мне уже лишняя. Я могу её отдать", — привела пример Холгова.

По мнению специалиста, подруга с радостью примет этот дар.

Однако, отдавая ненужный подарок, мы не должны делать вид, что он был приготовлен якобы специально для этого человека, если это не так. Воспитанные и светские люди так не поступают, подчеркнула эксперт.

Относительно того, чтобы выбросить подарок, это зависит от того, что за вещь нам подарили.

"Предположим, человек просто не переносит такие безделушки, он их считает пылесборниками и они ему не нужны, и он просто прощается с ней, и он ее никому отдать не может, потому что из его окружения никому такая безделушка не нужна. И он просто ее отправляет в мусорный бак. Правильно ли это с точки зрения этикета мы не говорим. Человек не может устраивать в своем доме склад", — сказала Холгова.

Если человеку дарят вещи, которые ему не нужны, естественно, он каким-то образом от них избавляется. Каким — решать ему. Но передаривать такие вещи ни в коем случае нельзя, ещё раз добавила эксперт.

Уточнения

Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.

