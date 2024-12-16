Тревожные звоночки: слабость и сонливость могут быть вовсе не от депрессии

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из-за чего человек может страдать от усталости, рассеянности и сонливости. Все это совсем не признаки "зимней депрессии" или привычного "авитаминоза"? Причиной может оказаться повышенный уровень токсичного аммиака в организме. Как его распознать, разберемся ниже.

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При наличии подобных симптомов стоит задуматься о здоровье печени и пройти своевременную диагностику. Заподозрить наличие нарушений работы печени и повышенный уровень аммиака в крови можно с помощью анализов крови на этот компонент. Также можно проверить показатели билирубина в крови.

Для детоксикации организма от аммиака, защиты печени и предотвращения перехода заболеваний печени в более серьёзные стадии нужно начать лечение своевременно, пишет "Чемпионат".

Интересный факт

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания печени обнаруживают у двух миллиардов человек и с каждым годом эта цифра растет.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

