Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач раскрыла, почему у мужчин целлюлит встречается очень редко
Басков объяснил, почему не стал фотографироваться с Путиным
Футболист Локо оказался убийцей зайцев: зоозащитники требуют его наказать
Зимой пригодится: как правильно выбрать лыжные палки?
Когда питомцу нужна помощь специалиста
Зимние опасности для авто: как морозы убивают двигатель и подвеску
Что ждёт рынок аренды столичных квартир в 2025 году
Штраф за красоту: теперь в России нельзя самовольно украшать подъезды домов
Вред накипи: как её убрать и предотвратить появление

Тревожные звоночки: слабость и сонливость могут быть вовсе не от депрессии

1:02
Здоровье

Из-за чего человек может страдать от усталости, рассеянности и сонливости. Все это совсем не признаки "зимней депрессии" или привычного "авитаминоза"? Причиной может оказаться повышенный уровень токсичного аммиака в организме. Как его распознать, разберемся ниже.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

При наличии подобных симптомов стоит задуматься о здоровье печени и пройти своевременную диагностику. Заподозрить наличие нарушений работы печени и повышенный уровень аммиака в крови можно с помощью анализов крови на этот компонент. Также можно проверить показатели билирубина в крови.

Для детоксикации организма от аммиака, защиты печени и предотвращения перехода заболеваний печени в более серьёзные стадии нужно начать лечение своевременно, пишет "Чемпионат".

Интересный факт

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания печени обнаруживают у двух миллиардов человек и с каждым годом эта цифра растет.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
Обсудить
Сейчас читают
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Экономика и бизнес
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории Аудио 
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Садоводство, цветоводство
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами Аудио 
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Еда и рецепты
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Крылатая ракета Taurus. Чем грозят России потомки Третьего рейха Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом
Последние материалы
Незабываемый куриный бульон: тонкости приготовления
Признаки нехватки питательных веществ у цветов и решение проблемы с помощью простого средства
Здоровый новогодний стол: как не набрать вес и не навредить сердцу?
Герой с хвостом, или как пёс предотвратил трагедию
Прохор Шаляпин хочет, чтобы ему родила детей Анастасия Волочкова
Учёные обнаружили новый метод борьбы с пищевыми отравлениями
Секреты вечерних образов с черной водолазкой
Вторую Землю нашли учёные
Замедлим старение с помощью тренировок: ученые выяснили, как сократить биологический возраст
Жизнь на Марсе не за горами: человечество готовится к колонизации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.