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Учёные выяснили, как происходит миграция раковых клеток в организме

2:05
Здоровье

Учёные из Шеффилдского университета выяснили, что раковые клетки способны перемещаться по организму, разрушая тканевый матрикс — особую структуру, обеспечивающую поддержку органов и тканей. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Лаборатория технопарка "Модуль"
Фото: mos.ru by Владимир Новиков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория технопарка "Модуль"

Рак остаётся одной из наиболее серьёзных проблем здравоохранения, влияя на жизнь почти половины населения планеты. Несмотря на значительный прогресс в лечении, метастазирование — процесс, при котором раковые клетки распространяются из первичной опухоли в другие части тела — остаётся основной причиной смертности от рака. Поиск способов предотвращения метастазирования является крайне важной задачей для учёных.

В своём исследовании международная группа специалистов сосредоточилась на изучении того, как раковые клетки из опухолей молочной железы, яичников и поджелудочной железы преодолевают барьер тканевого матрикса. Они выяснили, что раковые клетки способны буквально "прогрызать" матрикс, что позволяет им покидать исходную опухоль и распространяться по организму.

С помощью современных 3D-моделей, воспроизводящих реальные опухоли, учёные обнаружили молекулы, которые помогают раковым клеткам разрушать тканевый матрикс и мигрировать. При блокировке этих молекул способность раковых клеток вторгаться в окружающие ткани была значительно снижена.

Ключевую роль в этом процессе играет белок a2b1-интегрин, расположенный на поверхности клеток. Он способствует взаимодействию клеток с внеклеточным матриксом и передаче сигналов, регулирующих движение клеток и их распространение.

Исследователи полагают, что блокирование a2b1-интегрина может стать перспективным направлением для разработки новых методов терапии, направленных на замедление или предотвращение метастазирования, особенно при раке молочной и поджелудочной железы.

Уточнения

Метаста́з (др.-греч. μετάστασις «перемещение») — отдалённый вторичный очаг патологического процесса, возникший при перемещении вызывающего его начала (опухолевых клеток, микроорганизмов) из первичного очага болезни через ткани организма.

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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