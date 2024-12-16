Врач раскрыла, почему у мужчин целлюлит встречается очень редко

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Целлюлит у мужчин встречается крайне редко, что связано с особенностями их гормонального фона. Об этом рассказала врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга Наталия Тананакина, сообщает РИАМО.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Целлюлит и растяжки

Эксперт подчеркнула, что целлюлит не является патологией. Он отсутствует в международной классификации заболеваний и представляет собой исключительно эстетическую особенность.

По словам врача, редкость целлюлита у мужчин обусловлена различиями в строении подкожно-жировой клетчатки. У женщин коллагеновые волокна располагаются перпендикулярно коже, что позволяет жировым клеткам легче накапливать жир, растягивая кожу. Кроме того, женская кожа более тонкая и эластичная, что делает проявления целлюлита более заметными.

Тем не менее специалист отметила, что у мужчин целлюлит всё же может возникать, хотя и значительно реже. Основной причиной этого является гормональный дисбаланс, при котором усиливается выработка эстрогена. Подобное может происходить на фоне эндокринных нарушений или некоторых заболеваний.

Также, по словам врача, целлюлит у мужчин может развиваться как дистрофия подкожно-жировой клетчатки. Этому способствуют гиподинамия, хронический стресс, нездоровое питание и проблемы с осанкой.

Уточнения

Целлюлит (англ lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

