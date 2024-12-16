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Врач раскрыл эффективный способ борьбы с утренней сонливостью зимой

0:56
Здоровье

Зимой, когда темнеет рано, а светает поздно, по утрам особенно тяжело бороться со сном. Врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая подсказала простое решение этой проблемы: использовать яркие лампы, создающие имитацию солнечного света.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Как пояснила специалист в беседе с РИАМО, такой приём позволит "обмануть" мозг и стимулировать выработку серотонина, гормона, отвечающего за хорошее настроение и высокий уровень энергии.

Также врач советует сразу после пробуждения проводить несколько минут в ярко освещённом помещении и делать лёгкую зарядку, чтобы активизировать организм. Избавиться от сонливости поможет и ароматерапия с использованием бодрящих масел. Ещё один совет от Бурнацкой — создать утренний ритуал, например, выпивать стакан сока, чтобы запустить метаболизм.

 

Уточнения

Гиперсомния (др.-греч. ύπέρ - «над, выше» + сон) — термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Белоусова Ольга
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