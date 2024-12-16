Врач сообщила, что оголённые щиколотки зимой могут привести к артриту

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оголённые зимой щиколотки могут стать причиной простуды, обострения хронических заболеваний мочеполовой системы и проблем с суставами. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышёва, как сообщает (сайт) Москва 24.

Фото: flickr.com by Al Jazeera English, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Снег

Она пояснила, что щиколотки особенно чувствительны к низким температурам. Если оставлять их открытыми в морозную погоду, они легко переохлаждаются.

Терапевт отметила, что переохлаждение ног снижает иммунитет, из-за чего человек может заболеть простудными заболеваниями. По её словам, может показаться странным, что от переохлаждения ног возникает насморк или ангина, однако такая взаимосвязь действительно существует. Она порекомендовала не рисковать и заботиться о сохранении тепла.

Кроме того, врач предупредила, что открытые щиколотки в мороз могут спровоцировать обострение хронических болезней мочеполовой системы, таких как пиелонефрит или цистит.

Переохлаждение также негативно сказывается на состоянии голеностопных суставов. Из-за холода нарушается кровообращение и отток лимфы, что со временем может привести к заболеваниям суставов.

Чернышёва подчеркнула, что в молодом возрасте человек может не почувствовать негативных последствий, но в дальнейшем переохлаждение щиколоток чревато воспалительными заболеваниями суставов, артритами или ранним развитием артроза. Причина заключается в том, что из-за переохлаждения суставы недополучают необходимое питание.

Уточнения

Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.

