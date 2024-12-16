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Диетолог рассказал, чем опасны трансжиры и в каких продуктах они содержатся

2:39
Здоровье

Многие знают об опасности трансжиров, но часто теряются, пытаясь обнаружить их в составе продуктов. Какова их реальная угроза и в каких продуктах они могут скрываться?

Картофель с лисичками
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофель с лисичками

Диетолог-консультант Алексей Кабанов дал ответ на этот вопрос, сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперт отметил, что наличие трансжиров в молочной продукции — это неизбежное обстоятельство, которое необходимо учитывать при составлении рациона. Он объяснил, что трансизомеры жирных кислот бывают как природного, так и искусственного происхождения. В молочных продуктах природные трансжиры могут составлять до 8% объёма. Кабанов подчеркнул, что раньше на этот момент практически не обращали внимания, но сейчас учёные во всём мире бьют тревогу, доказывая вред избыточного потребления молочной продукции, особенно из-за содержания в ней насыщенных и трансжиров.

Диетолог добавил, что чрезмерное употребление трансжиров увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Кроме того, природные трансжиры отрицательно сказываются на репродуктивной функции мужчин и женщин, снижая концентрацию и подвижность сперматозоидов.

Также он упомянул, что у беременных женщин трансжиры способны повышать риск врождённых дефектов у ребёнка и нарушать метаболизм плода. Исследования подтверждают, что трансжиры провоцируют хронические воспаления в организме, увеличивают вероятность онкологических заболеваний и вмешиваются в обмен веществ.

Кабанов подчеркнул, что безопасного уровня потребления природных трансжиров не существует: даже минимальные дозы увеличивают риск развития серьёзных хронических болезней. 

В этой связи Всемирная организация здравоохранения создала глобальную инициативу REPLACE, направленную на полный отказ от трансжиров. В рамках программы страны обмениваются лучшими практиками контроля этого компонента и поиска более безопасных альтернатив. На данный момент к инициативе присоединились 58 государств, включая Россию.

Диетолог уточнил, что по рекомендациям ВОЗ верхний предел потребления трансжиров для взрослого человека не должен превышать 2 граммов в сутки. Российские нормы в этой области соответствуют мировым стандартам.

Кабанов также напомнил, что трансжиры чаще всего встречаются в таких продуктах, как фастфуд, жирное жареное мясо и жирные молочные продукты.

Уточнения

Трансжиры́ (трансизоме́ры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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