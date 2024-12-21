Нужно ли завтракать, если с утра нет аппетита?

Завтрак является важной энергетической подзарядкой для организма. Казалось бы, его нельзя пропускать, но иногда утром просто не хочется есть. Эндокринолог и диетолог Анна Летягина высказала свое мнение о необходимости утреннего приёма пищи.
С одной стороны, завтрак может способствовать улучшению самочувствия на протяжении всего дня: он активирует обмен веществ, обеспечивает лучшее усвоение пищи и помогает контролировать вес. Это распространенное мнение, однако научные исследования не подтверждают однозначное влияние завтрака на метаболизм.
Диетолог Анна Летягина утверждает, что если человек не привык завтракать и не испытывает желания это делать, он вполне может игнорировать этот устоявшийся принцип. Однако в течение дня ему будет необходимо более внимательно относиться к своему рациону, контролируя размеры порций и состав блюд.
Наилучший вариант — завтракать через 1-2 часа после пробуждения, хотя точные временные рамки зависят от индивидуальных особенностей каждого человека, как подчеркнула специалист в интервью с "Доктор Питер".
Метаболи́зм — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
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