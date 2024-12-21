Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Друг Яниса Тиммы раскрыл, что баскетболист обращался к шаману: на нём была страшная порча
Солнечную систему посетила звезда: какие последствия это имело
Тарталетки с грибным жюльеном: идеальная закуска
Как стимулировать цветение орхидей с помощью народного рецепта
Что такое моточасы и как они помогут продлить жизнь вашему двигателю
Простые способы создать комфорт даже в маленькой квартире
Соседка Яниса Тиммы раскрыла неприятные факты об отношениях баскетболиста с Анной Седоковой
Почему кошки могут быть агрессивными? 8 главных причин
Идеи салата из курицы. Приготовьте оригинальное блюдо

Нужно ли завтракать, если с утра нет аппетита?

1:13
Здоровье

Завтрак является важной энергетической подзарядкой для организма. Казалось бы, его нельзя пропускать, но иногда утром просто не хочется есть. Эндокринолог и диетолог Анна Летягина высказала свое мнение о необходимости утреннего приёма пищи.

Яичница-глазунья на тарелке
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница-глазунья на тарелке

С одной стороны, завтрак может способствовать улучшению самочувствия на протяжении всего дня: он активирует обмен веществ, обеспечивает лучшее усвоение пищи и помогает контролировать вес. Это распространенное мнение, однако научные исследования не подтверждают однозначное влияние завтрака на метаболизм.

Диетолог Анна Летягина утверждает, что если человек не привык завтракать и не испытывает желания это делать, он вполне может игнорировать этот устоявшийся принцип. Однако в течение дня ему будет необходимо более внимательно относиться к своему рациону, контролируя размеры порций и состав блюд.

Наилучший вариант — завтракать через 1-2 часа после пробуждения, хотя точные временные рамки зависят от индивидуальных особенностей каждого человека, как подчеркнула специалист в интервью с "Доктор Питер".

 

Уточнения

Метаболи́зм — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол
Еда и рецепты
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол Аудио 
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Шоу-бизнес
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Сводка с фронта: Киев хочет перехватить инициативу на фронтах, дроны ВСУ ударили по многоэтажкам в Казани, Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Последние материалы
Что такое 13-ая зарплата и кому её выплатят перед Новым годом
Как повысить урожайность голубики на дачном участке
Белое или красное? Что выбрать для здоровья
Нужно ли завтракать, если с утра нет аппетита?
Сажайте пионы только в таких местах, и они порадуют вас своей красотой
Проблемы с бензином на АЗС? Советы по возврату денег и возмещению ущерба
Бирюзовая магия Коатепеке: как увидеть природное чудо
Как изменилось количество компаний, повышающих зарплаты сотрудникам
Как приготовить холодец, чтобы он стал настоящей витаминной бомбой
Простой трюк, который помогает сбросить килограммы без голодных диет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.