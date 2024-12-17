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Витамин С может навредить — в сезон простуд нужно быть особенно осторожным

0:57
Здоровье

Многие врачи согласны с тем, что витамин С способствует борьбе с простудой. Однако даже в этом случае важно соблюдать дозировку, чтобы не навредить другим органам. Доктор Александр Мясников поделился нюансами по этой теме.

витамин с
Фото: pxhere
витамин с

Высокое содержание витамина С можно встретить в цитрусовых, смородине, квашеной капусте и шиповнике. Часто люди, испытывающие симптомы простуды, прибегают к различным аптечным порошкам с высоким содержанием этого витамина. Тем не менее, злоупотреблять аскорбиновой кислотой не стоит.

Как уточнил врач в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", чрезмерное употребление может привести к проблемам с почками, а решить эти проблемы будет гораздо сложнее.

"Немногие знают, что злоупотребление этим витамином может спровоцировать развитие камней в почках", — подчеркнул доктор.

 

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. 

По́чка челове́ка — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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