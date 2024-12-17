Витамин С может навредить — в сезон простуд нужно быть особенно осторожным

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие врачи согласны с тем, что витамин С способствует борьбе с простудой. Однако даже в этом случае важно соблюдать дозировку, чтобы не навредить другим органам. Доктор Александр Мясников поделился нюансами по этой теме.

Фото: pxhere витамин с

Высокое содержание витамина С можно встретить в цитрусовых, смородине, квашеной капусте и шиповнике. Часто люди, испытывающие симптомы простуды, прибегают к различным аптечным порошкам с высоким содержанием этого витамина. Тем не менее, злоупотреблять аскорбиновой кислотой не стоит.

Как уточнил врач в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", чрезмерное употребление может привести к проблемам с почками, а решить эти проблемы будет гораздо сложнее.

"Немногие знают, что злоупотребление этим витамином может спровоцировать развитие камней в почках", — подчеркнул доктор.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ — органическое соединение с формулой C 6 H 8 O 6 , является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.



По́чка челове́ка — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

