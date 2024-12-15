Можно ли делить таблетки и свечи?

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Марина Евдокимова рассказала, можно ли делить таблетки или свечи, а также вскрывать капсулы.

Фото: flickr.com by Джейми, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Таблетки

Одно из главных правил приёма препаратов — это правильно подобранная дозировка.

В каждом лекарственном средстве присутствует активное действующее вещество и вспомогательные вещества. При этом лекарственное вещество может быть неравномерно распределено в таблетке, поэтому не все таблетки можно делить.

Если у таблетки есть деление, то это означает, что производитель предусмотрел возможность деления таблетки пополам, и лекарственное вещество распределено в обеих частях таблетки одинаково. Если у таблетки нет деления, то её лучше не делить.

Как правило, капсулы тоже нельзя вскрывать, часто они покрыты кишечнорастворимой оболочкой, поэтому должны растворяться в кишечнике.

Если же дело касается свечей, то в них действующее вещество чаще всего распределено неравномерно, поэтому делить их не рекомендовано.

Уточнения

Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.



Капсула — дозированная лекарственная форма, состоящая из твёрдой или мягкой желатиновой оболочки.



Суппозитории (лат. suppositōrium «подставка»), или свечи, — твёрдые при комнатной температуре и расплавляющиеся или распадающиеся при телесной температуре дозированные лекарственные формы, применяемые для введения в полости тела.

