Простые советы для стройной фигуры к праздникам

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подготовка к Новому году — отличная возможность привести фигуру в порядок без строгих диет. Несколько простых шагов помогут почувствовать себя уверенно и выглядеть достойно на праздничной вечеринке.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Талия

Рацион без лишнего

Для улучшения самочувствия и снижения веса стоит временно отказаться от промышленных сладостей, мучного, газировки и фастфуда. Замените эти продукты более полезными альтернативами: горький шоколад или домашние цукаты помогут утолить тягу к сладкому.

Спорт для удовольствия

Выбирайте физическую активность, которая приносит радость. Это может быть йога, танцы или прогулки на свежем воздухе. Начните с минимальной нагрузки, постепенно увеличивая интенсивность по мере готовности.

Вода как помощник

Стакан негазированной воды за полчаса до еды поможет снизить аппетит и избежать переедания за праздничным столом.

Контроль порций

Попробуйте заменить большие тарелки на небольшие блюдца, чтобы автоматически уменьшить размер порций. Такой простой прием поможет сократить количество потребляемых калорий.

Правильный баланс на тарелке

Соблюдайте "правило тарелки": половина блюда должна состоять из овощей или зелени (лучше в сыром виде), четверть — из белковой пищи (мясо, рыба, птица), а оставшуюся часть отведите под гарнир (гречка, рис, картофель или макароны).

Эти рекомендации позволят подготовиться к празднику без стресса для организма, сохраняя баланс между удовольствием и здоровьем.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

