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Опасность смартфонов за обеденным столом: что нужно знать

1:10
Здоровье

Привычка есть во время чтения, просмотра телевизора или использования телефона негативно сказывается на здоровье. Любое отвлечение во время приема пищи мешает мозгу правильно фиксировать сигналы о насыщении, что приводит к перееданию.

Samsung Galaxy S4
Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Samsung Galaxy S4

Особенно опасно есть с телефоном в руках. Смартфоны ежедневно контактируют с различными поверхностями, полными бактерий. Использование устройства в транспорте, магазине или другом общественном месте увеличивает риск переноса микробов на его поверхность. Во время еды эти бактерии могут попасть в организм, вызывая неприятные последствия.

Кроме того, сосредоточение на экране приводит к тому, что человек ест быстрее и неосознанно, что нарушает процесс пищеварения. Эксперты рекомендуют полностью отказаться от гаджетов во время приема пищи, чтобы сосредоточиться на вкусе блюд и дать мозгу возможность правильно оценить уровень насыщения. Соблюдение этого простого совета способствует улучшению пищеварения, снижению риска лишнего веса и поддержанию здоровья.

Уточнения

Телефо́н (от др.-греч. τῆλε "далеко" + φωνή "голос", "звук") — аппарат, имеющий трубку и сигнальное устройство для вызова, предназначенный для передачи речи с помощью электрических сигналов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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