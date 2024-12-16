Опасность смартфонов за обеденным столом: что нужно знать

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Привычка есть во время чтения, просмотра телевизора или использования телефона негативно сказывается на здоровье. Любое отвлечение во время приема пищи мешает мозгу правильно фиксировать сигналы о насыщении, что приводит к перееданию.

Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Samsung Galaxy S4

Особенно опасно есть с телефоном в руках. Смартфоны ежедневно контактируют с различными поверхностями, полными бактерий. Использование устройства в транспорте, магазине или другом общественном месте увеличивает риск переноса микробов на его поверхность. Во время еды эти бактерии могут попасть в организм, вызывая неприятные последствия.

Кроме того, сосредоточение на экране приводит к тому, что человек ест быстрее и неосознанно, что нарушает процесс пищеварения. Эксперты рекомендуют полностью отказаться от гаджетов во время приема пищи, чтобы сосредоточиться на вкусе блюд и дать мозгу возможность правильно оценить уровень насыщения. Соблюдение этого простого совета способствует улучшению пищеварения, снижению риска лишнего веса и поддержанию здоровья.

Уточнения

Телефо́н (от др.-греч. τῆλε "далеко" + φωνή "голос", "звук") — аппарат, имеющий трубку и сигнальное устройство для вызова, предназначенный для передачи речи с помощью электрических сигналов.

