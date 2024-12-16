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В Тобольске врачи спасли пациентку с осложнениями, вызванными диабетом

1:05
Здоровье

Врачи Тобольской областной больницы № 3 спасли пациентку с осложнениям, вызванными запущенным диабетом.

Врачи
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Врачи

62-летнюю пациентку госпитализировали с диагнозом — острое воспаление почек с закупоркой мочеточника. Из-за диабета у женщины развился сепсис. Кроме того у пожилой пациентки возникло внутреннее кровотечение и женщина находилась на грани жизни и смерти. Об этом рассказал пресс-секретарь больницы Дмитрий Уженцев.

Операция проходила под руководством заведующего урологическим отделением Юрием Мальзиным. Урологи Сергей Парамонов и Умед Негматов смогли аккуратно извлечь больную почку.

В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей, её состояние стабильно, сообщает "Царьград”.

"Этот случай ещё раз подчёркивает важность постоянного контроля диабета. Регулярные обследования и соблюдение рекомендаций врачей могут предотвратить серьёзные осложнения”, — заявил уролог Сергей Парамонов.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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