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Почему нельзя пользоваться смартфоном перед сном?

1:01
Здоровье

Врач-сомнолог София Черкасова предостерегла от использования телефона перед сном.

Смартфон ночью
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон ночью

Она рассказала, что многие люди бессмысленно проводят время перед сном, листая социальные сети и новостные ленты.

"Люди понимают, что из-за этого не выспятся. Однако они продолжают прокрастинировать и откладывать сон, потому что не хватает времени для собственного досуга", — пояснила эксперт.

Тем самым происходит сокращение сна. Если оно перерастёт в хронический недосып, то это может вызвать ухудшение самочувствия, повышение тревожности и склонности к депрессиям. В итоге это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Эксперт заявила, что свет от экрана смартфона похож с дневным, поэтому он подавляет выработку мелатонина, гормона сна.

Как сообщает Москва24, врач порекомендовала убирать смартфон за час до сна и вовремя ложиться спать.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. 

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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