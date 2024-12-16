Почему нельзя пользоваться смартфоном перед сном?

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-сомнолог София Черкасова предостерегла от использования телефона перед сном.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смартфон ночью

Она рассказала, что многие люди бессмысленно проводят время перед сном, листая социальные сети и новостные ленты.

"Люди понимают, что из-за этого не выспятся. Однако они продолжают прокрастинировать и откладывать сон, потому что не хватает времени для собственного досуга", — пояснила эксперт.

Тем самым происходит сокращение сна. Если оно перерастёт в хронический недосып, то это может вызвать ухудшение самочувствия, повышение тревожности и склонности к депрессиям. В итоге это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Эксперт заявила, что свет от экрана смартфона похож с дневным, поэтому он подавляет выработку мелатонина, гормона сна.

Как сообщает Москва24, врач порекомендовала убирать смартфон за час до сна и вовремя ложиться спать.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.



Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.



Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

