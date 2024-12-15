Учёные выявили необычный фактор летальности рака кожи

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Сиднейского университета установили связь между высоким риском летального исхода от меланомы и толщиной злокачественных образований. Результаты их работы были опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

Фото: commons.wikimedia.org by Т Гневус Фабер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Родинка на лице

В ходе анализа данных австралийских популяционных реестров за период с 1982 по 2014 год, внимание было уделено информации о 144 447 пациентах с раком кожи. Выяснилось, что выживаемость пациентов с инвазивной меланомой толщиной 1,0 мм и менее зависела от размера опухоли.

Ученые обнаружили, что через 20 лет после постановки диагноза общая выживаемость при меланоме составила 91,9%. Однако этот показатель варьировался в зависимости от толщины злокачественных образований: 94,2% пациентов с опухолями менее 0,8 мм выживали, в то время как среди пациентов с опухолями толщиной 0,8–1,0 мм вероятность успешной ремиссии составила 87,8%.

По мнению исследователей, результаты подтверждают целесообразность использования порогового значения толщины опухоли для деления пациентов с меланомой на группы с высоким и низким риском. Важным выводом исследования также является необходимость долгосрочного наблюдения за пациентами из группы с высоким риском, поскольку вероятность летального исхода от меланомы у них продолжает возрастать даже спустя два десятилетия после диагностики.

Уточнения

Мелано́ма (лат. melanoma, melanoma malignum ← др.-греч. μέλας «чёрный» + -ομα «опухоль»), уст. меланобласто́ма — злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины.

