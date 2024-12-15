Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главные мировые научные открытия за прошедшую неделю
Как превратить тыкву в идеальный десерт: рецепт нежных кексов
Свежая, мягкая и красивая — ухаживаем за кожей после душа правильно
Лучшие сорта огурцов для посадки в 2025 году: что выбрать?
Как жить без шерсти на мебели, или породы с минимальной линькой
Анастасия Волочкова рассказала, как держит себя в форме во время новогодних застолий
Прохор Шаляпин заявил, что не собирается на Новый год никому дарить подарки
Как мурлыканье помогает бороться со стрессом и тревогой
Как увидеть Париж и не разориться — оптимальный маршрут и лайфхаки

Учёные выявили необычный фактор летальности рака кожи

1:48
Здоровье

Исследователи из Сиднейского университета установили связь между высоким риском летального исхода от меланомы и толщиной злокачественных образований. Результаты их работы были опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

Родинка на лице
Фото: commons.wikimedia.org by Т Гневус Фабер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Родинка на лице

В ходе анализа данных австралийских популяционных реестров за период с 1982 по 2014 год, внимание было уделено информации о 144 447 пациентах с раком кожи. Выяснилось, что выживаемость пациентов с инвазивной меланомой толщиной 1,0 мм и менее зависела от размера опухоли.

Ученые обнаружили, что через 20 лет после постановки диагноза общая выживаемость при меланоме составила 91,9%. Однако этот показатель варьировался в зависимости от толщины злокачественных образований: 94,2% пациентов с опухолями менее 0,8 мм выживали, в то время как среди пациентов с опухолями толщиной 0,8–1,0 мм вероятность успешной ремиссии составила 87,8%.

По мнению исследователей, результаты подтверждают целесообразность использования порогового значения толщины опухоли для деления пациентов с меланомой на группы с высоким и низким риском. Важным выводом исследования также является необходимость долгосрочного наблюдения за пациентами из группы с высоким риском, поскольку вероятность летального исхода от меланомы у них продолжает возрастать даже спустя два десятилетия после диагностики.

 

Уточнения

Мелано́ма (лат. melanoma, melanoma malignum ← др.-греч. μέλας «чёрный» + -ομα «опухоль»), уст. меланобласто́ма — злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Обсудить
Сейчас читают
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Российский шоу-бизнес
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной Аудио 
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Еда и рецепты
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке Аудио 
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге
Российский шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге Аудио 
Популярное
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.

Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Какой привод лучше для зимней дороги
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Последние материалы
Как превратить тыкву в идеальный десерт: рецепт нежных кексов
Свежая, мягкая и красивая — ухаживаем за кожей после душа правильно
Лучшие сорта огурцов для посадки в 2025 году: что выбрать?
Как жить без шерсти на мебели, или породы с минимальной линькой
Анастасия Волочкова рассказала, как держит себя в форме во время новогодних застолий
Прохор Шаляпин заявил, что не собирается на Новый год никому дарить подарки
Как мурлыканье помогает бороться со стрессом и тревогой
Как увидеть Париж и не разориться — оптимальный маршрут и лайфхаки
Учёные выявили необычный фактор летальности рака кожи
Как падение цен открывает двери для западных инвесторов на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.