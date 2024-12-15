Учёные выявили источник любви к пиву у мужчин

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любовь мужчин к пиву, вероятно, начинает формироваться ещё в утробе матери. К такому выводу пришли учёные из Университета Суонси в Великобритании, сообщает The Sun. Специалисты провели исследование, в рамках которого изучили алкогольные привычки более 250 человек и измерили длину их пальцев. Считается, что этот показатель отражает уровень тестостерона, полученного в период внутриутробного развития.

Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain пиво бокалы

Автор исследования, профессор эволюционной биологии Джон Мэннинг, предположил, что различия в потреблении алкоголя могут закладываться ещё на этапе нахождения человека в утробе матери.

По результатам работы было выявлено, что более высокий уровень тестостерона в период внутриутробного развития связан с повышенным потреблением алкоголя во взрослом возрасте. Профессор Мэннинг также отметил, что употребление спиртного остаётся серьёзной социальной и экономической проблемой. Он подчеркнул важность изучения причин, которые приводят к значительным различиям в алкогольных предпочтениях среди людей.

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Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

