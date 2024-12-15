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Врач Минздрава сообщил, кто будет допущен до испытаний вакцины от рака

1:16
Здоровье

Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтверждённым диагнозом рака получат возможность принять участие в клиническом испытании новой онковакцины. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в своём Telegram-канале.

Вакцинация
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Вакцинация

Клиническое исследование будет проводиться на базе НМИЦ радиологии Минздрава. Его основная цель — изучение безопасности, переносимости и фармакокинетики препарата, разработанного на основе энтеровирусов.

Для участия в испытаниях приглашаются пациенты с гистологически подтверждёнными солидными опухолями, при которых оперативное вмешательство и стандартные методы лечения оказались неэффективными. Как отметил Каприн, состояние участников должно оцениваться в пределах 0-2 баллов по шкале ECOG, а с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель.

Набор добровольцев стартует в ближайшее время. Вакцина, получившая название "ЭнтероМикс", была разработана специалистами НМИЦ радиологии совместно с учёными Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН.

 

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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