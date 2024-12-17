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Что нужно есть, чтобы правильно очистить кишечник и предотвратить его опасные заболевания

1:20
Здоровье

Различные методы очищения организма от шлаков и токсинов, применяемые людьми, в том числе для профилактики рака кишечника, могут вызывать воспаление, нарушение микрофлоры и другие негативные последствия.

Овощи и фрукты помогают похудеть
Фото: Freepik is licensed under License: Free
Овощи и фрукты помогают похудеть

Ведущий хирург и специалист по раку толстой кишки Филипп Пирсон в интервью Daily Mail отмечает, что существует заблуждение о пользе очищения толстой кишки для удаления токсинов и укрепления иммунной системы. Однако доказательств эффективности такого метода нет.

Учёные советуют практиковать питание с высоким содержанием клетчатки для предотвращения заболеваний кишечника и избежания дополнительных проблем. Исследователи из Онкологического центра доктора медицинских наук Андерсона подчёркивают, что лучшие поставщики важного питательного вещества — необработанные растительные продукты, такие как фрукты, овощи и цельное зерно. Они помогают выводить шлаки и токсины из организма.

Медики отмечают, что люди часто совершают непоправимые ошибки, пытаясь улучшить работу кишечника, например, используют слабительные средства.

Распространённые симптомы рака толстой кишки включают хронические боли в животе, метеоризм и дискомфорт после еды.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. 

То́лстая кишка́ (лат. intestinum crassum) — нижняя, оконечная часть пищеварительного тракта, а именно нижняя часть кишечника, в которой происходит формирование из пищевой кашицы (химуса) оформленного кала.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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