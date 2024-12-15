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Врач рассказала, какие перекусы считаются наиболее полезными для здоровья

1:29
Здоровье

В ситуации, когда между приёмами пищи возникает чувство голода, можно воспользоваться помощью правильных перекусов, которые не навредят фигуре и желудку. Об этом заявила врач-эндокринолог Татьяна Губина в интервью РИАМО. Она рассказала, какие продукты стоит исключить, чтобы сделать рацион максимально полезным.

Чипсы из кабачка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чипсы из кабачка

Эксперт пояснила, что для пользы перекусов необходимо соблюдать баланс макро- и микроэлементов, избегать употребления быстрых углеводов (сладостей и выпечки), трансжиров (фастфуда, колбас, полуфабрикатов, жареных закусок), а также слишком солёных блюд и консервантов.

Для уменьшения чувства голода перед едой врач рекомендовала выпить стакан воды. В качестве продуктов для перекусов можно выбрать цельнозерновой хлеб, овощи, фрукты, каши, сыр, яйца, орехи и полезные жиры. При этом мясо или рыбу лучше варить или запекать, а не жарить.

Мясо врач назвала хорошей альтернативой колбасам, а конфеты можно заменить горстью орехов и сухофруктов. Однако, по её словам, не стоит злоупотреблять ими из-за их высокой калорийности. Цельнозерновое печенье станет полезным заменителем традиционной выпечки. Если нет времени на приготовление еды, то для перекуса подойдут яблоко, апельсин или несладкий йогурт, добавила эндокринолог.

 

Уточнения

Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологий эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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