Свыше 70% россиян игнорируют повторный визит к врачу

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России отмечается увеличение числа так называемых "одноразовых пациентов". Согласно данным SHOT, более 70% людей, которые обращаются в клиники, не возвращаются для продолжения лечения.

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Ситуация развивается следующим образом: пациенты приходят с различными заболеваниями, врачи назначают предварительное лечение, но после улучшения самочувствия большинство забывает о важности повторного визита. Как сообщает платформа "МедФлекс", объём таких пациентов ежегодно возрастает на 5-7%.

Причины этого явления разнообразны. Некоторые пациенты стремятся сэкономить деньги на повторном приёме. В 2024 году стоимость услуг частных врачей увеличилась на 500-1000 рублей. Помимо этого, пациенты всё чаще обращаются сразу в три-четыре медицинских учреждения вместо одного. Не стоит забывать и о человеческом факторе: как только человек чувствует себя лучше, он нередко забывает о необходимости продолжения лечения.

Уточнения

Врач (ст.‑слав. врачь — «заклинатель, колдун, заговаривающий, волшебник», от однокоренных глаголов врать, ворча́ть), также до́ктор (лат. doctor — «учитель», от docēre — «учить») — специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека.



Больни́ца — вид гражданского стационарного медицинского учреждения, направленного на лечение больных и/или специализированную углубленную дифференциальную диагностику заболеваний в стационарных (от лат. stationarius — неподвижный) условиях.

