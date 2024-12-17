Четыре тревожных признака, которые указывают на риск развития деменции задолго до её симптомов

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задолго до того, как человек начинает испытывать проблемы, связанные с болезнью Альцгеймера, в его мозге уже происходят определённые негативные изменения. Медики выделили четыре признака, которые могут свидетельствовать о том, что ваш мозг нуждается в помощи, пишет The New York Post.

Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Старость

Четыре тревожных признака проблем с мозгом: ухудшение памяти, импульсивность, трудности с концентрацией и плохое настроение. Эти симптомы могут указывать на болезнь Альцгеймера, и часто они проявляются за десятилетия до проявления болезненных симптомов.

Снижение свойств памяти: периодическая забывчивость считается естественным проявлением старения, но если человек замечает, что его память ухудшается настолько, что это начинает создавать проблемы в работе и повседневной жизни, это должно вызывать беспокойство. Особенно тревожным сигналом является ситуация, когда человек с трудом вспоминает недавние события, разговоры или какие-то важные детали. Импульсивность и трудности с принятием решений: неспособность принимать решения часто является ранним признаком начинающегося слабоумия. Повреждение лобных долей, которые отвечают за принятие решений и логическое мышление, может привести к трудностям в понимании рисков, решении повседневных проблем и управлении финансами. Сложности с концентрацией внимания: проблемы с концентрацией или удержанием внимания при выполнении задач или работы, которые раньше были простыми, также являются тревожным признаком. Плохое настроение: плохое настроение часто является ранним признаком болезни Альцгеймера, поскольку болезнь поражает участки мозга, отвечающие за регулирование эмоций. Исследования показали, что до половины пациентов с болезнью Альцгеймера имеют симптомы депрессии, что значительно больше, чем у населения в целом.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

