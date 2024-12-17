Продукты, повышающие сахар в крови и опасные для сердца: что исключить из рациона

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокий уровень сахара в крови может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как инфаркт и инсульт.

Фото: commons.wikimedia.org by Esset V, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виноград красный

Согласно исследованию, каждый десятый человек старше 40 лет в Великобритании страдает от диабета, и многие из них употребляют продукты, повышающие уровень сахара, сообщает Pronews.gr.

Для снижения риска рекомендуется сократить потребление сахара, соли и жиров, а также избегать таких продуктов, как картофель, виноград, сухофрукты, фруктовый сок и суши.

Специалисты советуют употреблять больше овощей, таких как квашеная капуста, брокколи, чечевица, цитрусовые, нежирные йогурты, яйца и морепродукты.

Для поддержания стабильного уровня сахара в крови рекомендуется начинать день с правильного завтрака, включающего белки, полезные жиры и сложные углеводы. Авокадо, овсянка и какао считаются полезными продуктами для завтрака.

"Флавоноиды в какао способствуют улучшению чувствительности к инсулину и помогают регулировать уровень глюкозы", — добавили исследователи.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.





Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

