Продукты, повышающие сахар в крови и опасные для сердца: что исключить из рациона

Высокий уровень сахара в крови может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как инфаркт и инсульт.
Согласно исследованию, каждый десятый человек старше 40 лет в Великобритании страдает от диабета, и многие из них употребляют продукты, повышающие уровень сахара, сообщает Pronews.gr.
Для снижения риска рекомендуется сократить потребление сахара, соли и жиров, а также избегать таких продуктов, как картофель, виноград, сухофрукты, фруктовый сок и суши.
Специалисты советуют употреблять больше овощей, таких как квашеная капуста, брокколи, чечевица, цитрусовые, нежирные йогурты, яйца и морепродукты.
Для поддержания стабильного уровня сахара в крови рекомендуется начинать день с правильного завтрака, включающего белки, полезные жиры и сложные углеводы. Авокадо, овсянка и какао считаются полезными продуктами для завтрака.
"Флавоноиды в какао способствуют улучшению чувствительности к инсулину и помогают регулировать уровень глюкозы", — добавили исследователи.
Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.