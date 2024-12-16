Правильное время обеда — ваш путь к здоровью и стройности

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Лена Бакович в интервью для Real Simple рассказала, в какое время следует обедать, чтобы сохранить бодрость до конца дня и минимизировать риск переедания и набора лишнего веса.

Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка обедает

По мнению эксперта, оптимальное время для обеда зависит от личных привычек, качества сна и рабочего графика каждого человека. Самый простой способ ориентироваться — это учитывать время завтрака. После полноценного утреннего приема пищи организм начинает испытывать голод примерно через 4–5 часов. Таким образом, если завтрак был в 8:00, обед лучше запланировать на период с 12:00 до 13:00.

Обед, который слишком близок к завтраку или предшествует ужину, может не дать желаемого эффекта. Возможно, потребуется пересмотреть утренний рацион, добавив больше белков и сложных углеводов. Не стоит и пренебрегать полноценным ужином: его отсутствие может негативно сказаться на качестве сна и увеличить вероятность вечернего соблазна перекусить фастфудом или сладостями.

Оптимально обедать в одно и то же время каждый день. Небольшие отклонения — на 30 минут или 1-2 часа — не так страшны, но регулярность положительно скажется на продуктивности и метаболизме.

Лена Бакович также рекомендует, что стоит включать в обед постные и растительные белки (например, рыбу, курицу, бобовые), свежие овощи и сложные углеводы (такие как киноа, бурый рис, батат и другие крупы, а также некрахмалистые овощи).

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



Психоге́нное перееда́ние — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.

