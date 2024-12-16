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Доктор Мясников раскрыл удивительные преимущества бананов для здоровья

1:01
Здоровье

Некоторые эксперты высказывают мнение, что бананы могут негативно сказаться на фигуре из-за их калорийности. Однако теледоктор Александр Мясников решительно с этим не согласен и утверждает, что пользу от бананов трудно переоценить.

Банан
Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банан

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач подчеркнул, что в состав каждого банана входит калий, который играет важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Регулярное потребление этих фруктов может существенно снизить риск инсульта и гипертонии.

Кроме того, стоит отметить и другие положительные качества бананов. Эти фрукты способствуют выработке серотонина — известного как гормон счастья. Они также необходимы для правильного функционирования нервной системы и могут оказать помощь при изжоге.

"Бананы — вещь хорошая. Особенно советую в поход или еще куда-то. Весь день можно не есть", — подчеркнул доктор.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. 

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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