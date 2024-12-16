Доктор Мясников раскрыл удивительные преимущества бананов для здоровья

Некоторые эксперты высказывают мнение, что бананы могут негативно сказаться на фигуре из-за их калорийности. Однако теледоктор Александр Мясников решительно с этим не согласен и утверждает, что пользу от бананов трудно переоценить.
В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач подчеркнул, что в состав каждого банана входит калий, который играет важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Регулярное потребление этих фруктов может существенно снизить риск инсульта и гипертонии.
Кроме того, стоит отметить и другие положительные качества бананов. Эти фрукты способствуют выработке серотонина — известного как гормон счастья. Они также необходимы для правильного функционирования нервной системы и могут оказать помощь при изжоге.
"Бананы — вещь хорошая. Особенно советую в поход или еще куда-то. Весь день можно не есть", — подчеркнул доктор.
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Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму.
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