Завтрак после 60: что исключить из рациона

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом организм претерпевает изменения, влияющие на пищеварение и обмен веществ. Поэтому людям старше 60 лет важно пересмотреть свой рацион, особенно завтрак, чтобы поддерживать здоровье и предотвращать развитие хронических заболеваний.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка ест гранолу

Продукты, которых следует избегать:

Сладкие напитки и блюда . Употребление сладкого чая, белого хлеба с вареньем или сладкой выпечки на завтрак может резко повысить уровень сахара в крови, что особенно опасно при предрасположенности к диабету или инсулинорезистентности.

. Употребление сладкого чая, белого хлеба с вареньем или сладкой выпечки на завтрак может резко повысить уровень сахара в крови, что особенно опасно при предрасположенности к диабету или инсулинорезистентности. Копчёные и жареные блюда. С возрастом функции желудочно-кишечного тракта ослабевают, и такие продукты создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Рекомендуемые продукты для завтрака:

Каши из цельнозерновых круп . Овсянка, пшёнка, ячневая или гречневая каша обеспечат организм сложными углеводами и клетчаткой, способствуя длительному ощущению сытости и нормализации работы кишечника.

. Овсянка, пшёнка, ячневая или гречневая каша обеспечат организм сложными углеводами и клетчаткой, способствуя длительному ощущению сытости и нормализации работы кишечника. Нежирные молочные продукты . Творог, йогурт или нежирный сыр, например, моцарелла, станут отличным источником белка и кальция.

. Творог, йогурт или нежирный сыр, например, моцарелла, станут отличным источником белка и кальция. Яйца. Омлет с овощами или варёные яйца — хороший вариант для завтрака, обеспечивающий организм необходимыми белками и витаминам

Полезные напитки:

Несладкий чай . Чередуйте зелёный и чёрный чай, избегая добавления сахара.

. Чередуйте зелёный и чёрный чай, избегая добавления сахара. Цикорий. Этот напиток может служить альтернативой кофе, не оказывая негативного влияния на сердечно-сосудистую систему.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

