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Завтрак после 60: что исключить из рациона

1:44
Здоровье

С возрастом организм претерпевает изменения, влияющие на пищеварение и обмен веществ. Поэтому людям старше 60 лет важно пересмотреть свой рацион, особенно завтрак, чтобы поддерживать здоровье и предотвращать развитие хронических заболеваний.

Девушка ест гранолу
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка ест гранолу

Продукты, которых следует избегать:

  • Сладкие напитки и блюда. Употребление сладкого чая, белого хлеба с вареньем или сладкой выпечки на завтрак может резко повысить уровень сахара в крови, что особенно опасно при предрасположенности к диабету или инсулинорезистентности.
  • Копчёные и жареные блюда. С возрастом функции желудочно-кишечного тракта ослабевают, и такие продукты создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Рекомендуемые продукты для завтрака:

  • Каши из цельнозерновых круп. Овсянка, пшёнка, ячневая или гречневая каша обеспечат организм сложными углеводами и клетчаткой, способствуя длительному ощущению сытости и нормализации работы кишечника.
  • Нежирные молочные продукты. Творог, йогурт или нежирный сыр, например, моцарелла, станут отличным источником белка и кальция.
  • Яйца. Омлет с овощами или варёные яйца — хороший вариант для завтрака, обеспечивающий организм необходимыми белками и витаминам

Полезные напитки:

  • Несладкий чай. Чередуйте зелёный и чёрный чай, избегая добавления сахара.
  • Цикорий. Этот напиток может служить альтернативой кофе, не оказывая негативного влияния на сердечно-сосудистую систему.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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