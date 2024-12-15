Завтрак после 60: что исключить из рациона

С возрастом организм претерпевает изменения, влияющие на пищеварение и обмен веществ. Поэтому людям старше 60 лет важно пересмотреть свой рацион, особенно завтрак, чтобы поддерживать здоровье и предотвращать развитие хронических заболеваний.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка ест гранолу
Продукты, которых следует избегать:
Сладкие напитки и блюда. Употребление сладкого чая, белого хлеба с вареньем или сладкой выпечки на завтрак может резко повысить уровень сахара в крови, что особенно опасно при предрасположенности к диабету или инсулинорезистентности.
Копчёные и жареные блюда. С возрастом функции желудочно-кишечного тракта ослабевают, и такие продукты создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.
Рекомендуемые продукты для завтрака:
Каши из цельнозерновых круп. Овсянка, пшёнка, ячневая или гречневая каша обеспечат организм сложными углеводами и клетчаткой, способствуя длительному ощущению сытости и нормализации работы кишечника.
Нежирные молочные продукты. Творог, йогурт или нежирный сыр, например, моцарелла, станут отличным источником белка и кальция.
Яйца. Омлет с овощами или варёные яйца — хороший вариант для завтрака, обеспечивающий организм необходимыми белками и витаминам
Полезные напитки:
Несладкий чай. Чередуйте зелёный и чёрный чай, избегая добавления сахара.
Цикорий. Этот напиток может служить альтернативой кофе, не оказывая негативного влияния на сердечно-сосудистую систему.
Уточнения
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.