Российская вакцина против рака будет бесплатной

Финансирование разработки индивидуальной российской онковакцины на основе мРНК для каждого пациента возьмёт на себя государство. Об этом заявил академик РАН, главный онколог Минздрава России и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
Он пояснил, что стоимость разработки вакцины для одного человека составит около 300 тысяч рублей за счет государства, и для пациентов эта услуга будет предоставляться бесплатно. Каприн также отметил, что на первых порах все онкологические препараты, включая иммунные, имеют очень высокую цену.
"И мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно", — сказал врач в эфире "Радио России".
Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.
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