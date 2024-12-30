Согрейте руки, чтобы расслабить ум: лайфхак, который работает

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании

Сделайте глубокий вдох, затем выдохните медленно, считая до 10. Постарайтесь, чтобы выдох был длиннее вдоха. Такой подход помогает мозгу перейти в альфа-состояние, снижая уровень стресса.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nai_Yang_Beach,_Phuket_(4448594382).jpg by Andy Mitchell Пляж Най Янг, Пхукет

Наш мозг в бодрствующем состоянии обычно работает в гамма- или бета-ритмах. Эти электрические волны видны на электроэнцефалограмме, если записать активность мозга во время работы, общения или решения проблем. Однако усиление бета-ритма часто связано с острыми реакциями на стресс.

Альфа-ритмы, напротив, характерны для состояния покоя и расслабления. Они появляются, если мы закрываем глаза или оказываемся в спокойной, темной обстановке. Исчезновение альфа-волн может указывать на беспокойство, страх или депрессию. Техники расслабления, такие как закрытие глаз и размеренное дыхание, возвращают мозг в альфа-ритм, помогая избавиться от стресса.

Согрейте руки — это работает везде

Просто потрите ладони друг о друга или подержите их под теплой водой. Холодные руки или ноги часто сигнализируют о стрессе. При выбросе адреналина и кортизола сосуды сужаются, ухудшая кровоток в конечностях.

Если согреть руки, кровообращение улучшится, а сосуды расширятся. Это активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за отдых и расслабление. В результате уменьшается мышечное напряжение, а тело переходит в состояние покоя.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

