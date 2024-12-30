Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какой кефир самый полезный для здоровья и почему
Как создать красивый сад на кислой почве: три неожиданных кустарника
Как использовать соль в качестве подкормки? Об этом знают не все дачники
Ваш двигатель может выйти из строя этой зимой: узнайте, как этого избежать
Как вернуться в форму после праздников? Эта тренировка сжигает калории за минуту
Быстрый макияж без перегрузки: попробуйте однослойную технику
Эти планеты могут скрывать жизнь: как мы ищем инопланетян в Млечном Пути
Всего один миллион за 2,3 кв.м: стоит ли покупать крошечные апартаменты в Москве?
Опасный вирус для кошек: всё, что нужно знать о панлейкопении

Согрейте руки, чтобы расслабить ум: лайфхак, который работает

1:41
Здоровье

Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании

Сделайте глубокий вдох, затем выдохните медленно, считая до 10. Постарайтесь, чтобы выдох был длиннее вдоха. Такой подход помогает мозгу перейти в альфа-состояние, снижая уровень стресса.

Пляж Най Янг, Пхукет
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nai_Yang_Beach,_Phuket_(4448594382).jpg by Andy Mitchell
Пляж Най Янг, Пхукет

Наш мозг в бодрствующем состоянии обычно работает в гамма- или бета-ритмах. Эти электрические волны видны на электроэнцефалограмме, если записать активность мозга во время работы, общения или решения проблем. Однако усиление бета-ритма часто связано с острыми реакциями на стресс.

Альфа-ритмы, напротив, характерны для состояния покоя и расслабления. Они появляются, если мы закрываем глаза или оказываемся в спокойной, темной обстановке. Исчезновение альфа-волн может указывать на беспокойство, страх или депрессию. Техники расслабления, такие как закрытие глаз и размеренное дыхание, возвращают мозг в альфа-ритм, помогая избавиться от стресса.

Согрейте руки — это работает везде

Просто потрите ладони друг о друга или подержите их под теплой водой. Холодные руки или ноги часто сигнализируют о стрессе. При выбросе адреналина и кортизола сосуды сужаются, ухудшая кровоток в конечностях.

Если согреть руки, кровообращение улучшится, а сосуды расширятся. Это активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за отдых и расслабление. В результате уменьшается мышечное напряжение, а тело переходит в состояние покоя.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Наука и техника
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни Аудио 
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Экономика и бизнес
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире Аудио 
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Российский шоу-бизнес
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Последние материалы
Неподходящие закуски к шампанскому: это стоит оставить на полке магазина
Фитнес как антистресс: почему спорт это лучшая терапия
Акула унесла жизнь туриста на египетском курорте
Планируем сад: цветы, которые будут расти на одном месте всю жизнь
Какая селёдка делает Шубу вкуснее: как выбрать рыбу для любимого салата
Секрет собачьей памяти: как питомцы запоминают команды
ОСАГО под вопросом: получите ли вы компенсацию после аварии из-за недомогания
Как дома вырастить экзотический фрукт: секреты успешной посадки ананаса
Как избавиться от запаха в доме, если на кухне что-то пригорело? Лучшие методы
Как кофе помогает сохранить молодость и силу мышц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.