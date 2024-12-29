Ваш идеальный час для сжигания калорий: это совсем не утро

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы достигли желаемого веса и хотите удержать его, важно соблюдать баланс между количеством потребляемых и расходуемых калорий. Многие считают эту формулу универсальной, но есть нюансы, которые влияют на её эффективность.

Фото: commons.wikimedia.org by Dancermorgan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Танец

Оказывается, наш организм по-разному перерабатывает энергию в зависимости от времени суток. Новое исследование учёных показало, что в определённые часы калории сжигаются интенсивнее, а в другое время — с большей вероятностью откладываются в виде жира.

Согласно данным Гарвардской медицинской школы, наибольшая эффективность сжигания калорий наблюдается в период с 16:00 до 18:00. Если в это время вы повысите свою активность, например, выйдете на прогулку, то сможете сжечь на 10% больше калорий, чем обычно. И хотя отдельная тренировка в середине дня не обязательна, любая физическая активность принесёт пользу.

Наиболее неблагоприятное время для еды — с 4 до 6 утра. Для тех, кто придерживается строгого режима сна и питания, это может быть неактуально. Но если вы работаете в ночные смены, страдаете от бессонницы или часто перекусываете ночью, стоит учитывать: в этот период циркадные ритмы "запрограммированы" на накопление энергии, что приводит к образованию жировых отложений.

С наступлением утра, когда организм улавливает рассвет, активизируется поджелудочная железа, начиная выработку инсулина. Этот гормон помогает преобразовывать углеводы в энергию, которую можно использовать в течение дня. Поэтому для максимальной пользы важно придерживаться режима, планируя и тренировки, и питание на оптимальное время.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

