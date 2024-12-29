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Как сон влияет на кожу: ночные секреты красоты

2:30
Здоровье

Сон — это не просто отдых. Во время него наш организм активно восстанавливается благодаря множеству процессов, которые помогают нам начать новый день с энергией. Соблюдение гигиены сна и использование ночных средств ухода могут сделать сон еще более полезным, в том числе для состояния кожи.

Девушка спит
Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка спит

Роль сна для организма

Организм не "выключается" ночью. Наоборот, все системы продолжают работать:

Иммунная система активно производит антитела и цитокины для защиты от вирусов и бактерий. 8-часовой сон поддерживает их синтез, а недостаток сна приводит к воспалительным реакциям и ослаблению иммунитета.
Пищеварительная система тоже связана со сном. Например, серотонин, который превращается в мелатонин (гормон сна), вырабатывается в кишечнике. Проблемы с ЖКТ и недосып могут нарушить этот процесс, влияя на аппетит и вызывая переедание.
Нервная система ночью обрабатывает информацию, укрепляет нейронные связи и переводит память из кратковременной в долговременную.
Гормональная система синтезирует гормоны, такие как тестостерон и соматотропный гормон (гормон роста). Они помогают организму восстанавливаться, регулируют обмен веществ и влияют на качество кожи.

Ночные процессы в коже

Кожа ночью восстанавливается быстрее, чем днем. Активная регенерация эпидермиса начинается около полуночи и продолжается до 4 утра. Именно в это время кожа наиболее восприимчива к активным веществам в косметике.На качество кожи могут негативно влиять курение, употребление алкоголя, кофеина, а также неправильное питание перед сном.

Выбор ночной косметики

Основная задача ночных средств ухода — питание и восстановление кожи.

  • Ретинол улучшает обновление клеток, регулирует выработку кожного сала и стимулирует коллаген.
  • Антиоксиданты (например, витамин С) помогают коже справляться с повреждениями.
  • Фруктовые кислоты отшелушивают клетки эпидермиса, способствуя обновлению.

Эксперты советуют избегать увлажняющих средств с гиалуроновой кислотой ночью, так как они могут вызывать отеки. Вместо этого выбирайте кремы с маслами, которые питают и восстанавливают кожу.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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