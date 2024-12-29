Как сон влияет на кожу: ночные секреты красоты

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон — это не просто отдых. Во время него наш организм активно восстанавливается благодаря множеству процессов, которые помогают нам начать новый день с энергией. Соблюдение гигиены сна и использование ночных средств ухода могут сделать сон еще более полезным, в том числе для состояния кожи.

Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка спит

Роль сна для организма

Организм не "выключается" ночью. Наоборот, все системы продолжают работать:

Иммунная система активно производит антитела и цитокины для защиты от вирусов и бактерий. 8-часовой сон поддерживает их синтез, а недостаток сна приводит к воспалительным реакциям и ослаблению иммунитета.

Пищеварительная система тоже связана со сном. Например, серотонин, который превращается в мелатонин (гормон сна), вырабатывается в кишечнике. Проблемы с ЖКТ и недосып могут нарушить этот процесс, влияя на аппетит и вызывая переедание.

Нервная система ночью обрабатывает информацию, укрепляет нейронные связи и переводит память из кратковременной в долговременную.

Гормональная система синтезирует гормоны, такие как тестостерон и соматотропный гормон (гормон роста). Они помогают организму восстанавливаться, регулируют обмен веществ и влияют на качество кожи.

Ночные процессы в коже

Кожа ночью восстанавливается быстрее, чем днем. Активная регенерация эпидермиса начинается около полуночи и продолжается до 4 утра. Именно в это время кожа наиболее восприимчива к активным веществам в косметике.На качество кожи могут негативно влиять курение, употребление алкоголя, кофеина, а также неправильное питание перед сном.

Выбор ночной косметики

Основная задача ночных средств ухода — питание и восстановление кожи.

Ретинол улучшает обновление клеток, регулирует выработку кожного сала и стимулирует коллаген.

Антиоксиданты (например, витамин С) помогают коже справляться с повреждениями.

Фруктовые кислоты отшелушивают клетки эпидермиса, способствуя обновлению.

Эксперты советуют избегать увлажняющих средств с гиалуроновой кислотой ночью, так как они могут вызывать отеки. Вместо этого выбирайте кремы с маслами, которые питают и восстанавливают кожу.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

