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Как сон делает вас сильнее: факты о тренировках и отдыхе

3:34
Здоровье

Когда речь заходит о том, что делает спортсменов великими, мы вспоминаем воспитание, стремление к цели, силу воли, самосовершенствование и даже генетику. Но редко думаем о том, какую роль в этом играет сон. Однако сами спортсмены часто подчеркивают его значение в своей повседневной рутине.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Причём речь идет не только об отдыхе перед важным событием, но и об общем восстановлении организма. Настройка циркадных ритмов может быть сложной задачей, но она приносит ощутимые результаты как для профессионалов, так и для любителей.

Сон — это не просто отдых. Он способствует обмену веществ, восстановлению тканей и поддерживает работу памяти и реакцию. Например, чтобы среагировать на летящий теннисный мяч, будь вы на корте "Уимблдона" или на утренней тренировке, вам необходима острая реакция. Здоровый сон важен не только для профессиональных спортсменов, но и для тех, кто хочет достичь лучших результатов в тренажерном зале. Высыпаясь по 7-8 часов каждую ночь, мы увеличиваем эффективность тренировок и улучшаем свою форму. Если для этого нужно просто провести время в кровати, согласитесь — звучит как выгодное вложение!

Сон и энергия

Энергией нас снабжают митохондрии — маленькие "электростанции" в клетках. Если вы не высыпаетесь, их работа нарушается, что ведет к нехватке энергии, особенно в те моменты, когда она критически нужна, например, на тренировке. Более того, длительный дефицит сна может привести к серьёзным заболеваниям: сердечной недостаточности, проблемам с почками и неврологическим нарушениям. Эти органы потребляют больше всего энергии, и их эффективность страдает первой.

Исследования показывают, что при недосыпе в клетках крови уменьшается количество копий митохондриальной ДНК, а это снижает общую работоспособность организма. Да, физические упражнения помогают в краткосрочной перспективе улучшить функции митохондрий, но без полноценного сна вы не сможете достичь оптимального результата.

Роль восстановления

Во сне организм восстанавливается. Именно в этот период активизируется соматотропин — гормон роста, который помогает укреплять кости, наращивать мышцы и обновлять клетки. Он становится главным союзником тех, кто хочет добиться лучших результатов. Но важно понимать, что качественный сон не приходит сам по себе. Чтобы ночной отдых приносил максимум пользы, необходимо выработать режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время. Это требует дисциплины, сопоставимой с посещением тренировок.

Влияние спорта на сон

Занятия спортом тоже влияют на качество сна. Например, физическая активность утром или днем способствует более ранней выработке мелатонина — гормона, который помогает засыпать. Если тренироваться поздно, нужно завершать упражнения до того момента, как организм начнет вырабатывать этот гормон. Важно слушать тело: если вы уже хотите спать, интенсивные нагрузки лучше отложить. Медитация или легкая вечерняя растяжка могут стать хорошим исключением.

Сон и спорт идут рука об руку, поддерживая здоровье, энергию и успех как на тренировках, так и в повседневной жизни.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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