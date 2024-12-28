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Почему витамин С – ваш главный союзник зимой и весной

2:46
Здоровье

Витамин С — водорастворимый элемент, который играет ключевую роль в организме. Он укрепляет иммунитет, участвует в синтезе коллагена и эластина, поддерживает работу нервной системы и надпочечников. Его роль в организме настолько обширна, что трудно представить здоровье без него.

Лимоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лимоны

Витамин С: откуда его брать и почему он так важен

Человеческий организм не может самостоятельно синтезировать или запасать витамин С. В ходе эволюции мы потеряли ген, отвечающий за его производство. Поэтому важно получать этот витамин каждый день с пищей или добавками. Больше всего витамина С содержится в овощах, фруктах и зелени: шиповнике, болгарском перце, смородине, облепихе, цитрусовых, зелени и многих других продуктах.

Защита иммунитета и другие преимущества

Наиболее известна функция витамина С — укрепление иммунитета. Но это далеко не всё. Он помогает усваивать железо, поддерживает здоровье сосудов, способствует контролю пигментации и помогает нормализовать желчеотделение. Витамин С также снижает риск дефицита других витаминов и позволяет сбалансировать рацион.

Как определить дефицит витамина С

Хотите узнать, хватает ли вам витамина С? Попробуйте простой метод: захватите кожу двумя пальцами, сместите складки, и если появилось покраснение, это может указывать на ломкость капилляров. Среди других признаков дефицита — усталость, сонливость, кровоточивость десен, выпадение волос, частые простуды.

Как компенсировать нехватку витамина С

Получать витамин С лучше всего из пищи, но если это сложно, особенно зимой и весной, помогут биодобавки. 

Как не переборщить

Важно помнить, что организм усваивает витамин С в ограниченных количествах. При приёме 500 мг усваивается около 90%, но при дозе 1000 мг — всего 20%. Суточный лимит составляет 2 грамма, превышение которого может перегрузить почки.

Какие факторы снижают уровень витамина С

Долгое хранение продуктов, термическая обработка, курение и употребление кофе — всё это разрушает витамин С. Даже одна сигарета уничтожает до 25 мг этого вещества. Кофеин, антибиотики, оральные контрацептивы и сладкие газировки также снижают усвояемость.

Ежедневное поступление витамина С — залог вашего здоровья и хорошего самочувствия. Сделайте его важной частью своей жизни!

 

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч.  «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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