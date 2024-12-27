Вся правда об углеводах: как углеводы влияют на мозг и тело

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Углеводы — это органические соединения углерода и воды, присутствующие в организме каждого живого существа. С точки зрения питания, они — основной и самый быстрый источник энергии для клеток.

Фото: pixabay. com by congerdesign-509903, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банки для хранения круп

Любая пища — это источник энергии, которая выделяется при распаде белков, жиров и углеводов:

1 грамм белков дает 4,1 ккал (при катаболизме);

1 грамм жиров — 9,3 ккал;

1 грамм углеводов — 4,1 ккал.

Килокалория (ккал) — это энергия, необходимая для нагрева 1 грамма воды на 1 градус Цельсия.

Чем углеводы отличаются от других макронутриентов

Углеводы не содержат незаменимых компонентов, в отличие от белков и жиров. Единственное исключение — аскорбиновая кислота, которая поступает в организм с пищей. Остальные углеводы организм способен синтезировать из жиров и аминокислот.

Наш мозг требует около 4 граммов глюкозы в час. Однако это вовсе не означает, что вам нужно есть рафинированный сахар.

Глюкоза поступает из:

Пищевых продуктов.

Распада гликогена (гликогенолиза).

Синтеза из неуглеводных веществ (глюконеогенеза).

Сахар из промышленной переработки почти полностью превращается в жир и лишь минимально используется мозгом.

Почему нельзя исключать углеводы

Полное исключение углеводов из рациона, например, на кетодиете, может повлиять на здоровье. Процесс их синтеза сопровождается образованием вредных продуктов распада.

Поэтому углеводы важны для:

метаболизма

пищеварения

общего состояния организма

Их нельзя исключать из рациона ради красоты фигуры, не зная особенностей своего здоровья.

Функции углеводов в организме

Помимо энергетической, углеводы выполняют защитную, структурную и запасающую функции. Оптимальная норма потребления — не более 150 граммов в сутки. Из них простые углеводы (сладости, изделия из белой муки, сухофрукты) должны составлять не более 25%.

Переизбыток простых углеводов приводит:

инсулинорезистентности

воспалениям

кариесу

нарушениям ЖКТ

дефициту витаминов группы В

Правильные источники углеводов

Предпочтение следует отдавать сложным углеводам (овощи, несладкие фрукты, зелень, ягоды, бобовые, цельнозерновые крупы).

Не забывайте о клетчатке — пищевых волокнах, необходимых для нормального функционирования ЖКТ.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

