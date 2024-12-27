Вся правда об углеводах: как углеводы влияют на мозг и тело

Углеводы — это органические соединения углерода и воды, присутствующие в организме каждого живого существа. С точки зрения питания, они — основной и самый быстрый источник энергии для клеток.
Любая пища — это источник энергии, которая выделяется при распаде белков, жиров и углеводов:
Килокалория (ккал) — это энергия, необходимая для нагрева 1 грамма воды на 1 градус Цельсия.
Углеводы не содержат незаменимых компонентов, в отличие от белков и жиров. Единственное исключение — аскорбиновая кислота, которая поступает в организм с пищей. Остальные углеводы организм способен синтезировать из жиров и аминокислот.
Наш мозг требует около 4 граммов глюкозы в час. Однако это вовсе не означает, что вам нужно есть рафинированный сахар.
Сахар из промышленной переработки почти полностью превращается в жир и лишь минимально используется мозгом.
Полное исключение углеводов из рациона, например, на кетодиете, может повлиять на здоровье. Процесс их синтеза сопровождается образованием вредных продуктов распада.
Их нельзя исключать из рациона ради красоты фигуры, не зная особенностей своего здоровья.
Помимо энергетической, углеводы выполняют защитную, структурную и запасающую функции. Оптимальная норма потребления — не более 150 граммов в сутки. Из них простые углеводы (сладости, изделия из белой муки, сухофрукты) должны составлять не более 25%.
Предпочтение следует отдавать сложным углеводам (овощи, несладкие фрукты, зелень, ягоды, бобовые, цельнозерновые крупы).
Не забывайте о клетчатке — пищевых волокнах, необходимых для нормального функционирования ЖКТ.
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.
Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?