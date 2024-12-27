Что делать, если организм недополучает витамины

Как восполнить дефицит питательных веществ и выбрать правильные мультивитамины
Дефицит питательных веществ — проблема, с которой сталкиваются многие. Причины могут быть разными: недостаток физической активности, вредные привычки, несбалансированное питание, заболевания желудочно-кишечного тракта, стресс, плохая экология, генетические особенности, приём лекарств, влияющих на усвоение витаминов и минералов, и многое другое. Например, до 95 % женщин старше 18 лет не получают достаточного количества омега-3 и витамина Е из пищи.
Мультивитамины могут стать отличным помощником в борьбе с этим дефицитом. Они помогают повысить уровень энергии, укрепить иммунную систему, улучшить настроение и поддерживать здоровье костей. В составе таких комплексов — витамины и минералы, дозировки которых соответствуют рекомендациям для ежедневного поддержания здоровья. Организм усваивает их так же, как и вещества из пищи: через пищеварение они поступают в кровь и распределяются по телу для выполнения своих функций.
Принимать мультивитамины рекомендуется далеко не всем. Но они особенно полезны людям, которые:
Важно помнить: мультивитамины не заменяют разнообразное и сбалансированное питание. Они лишь дополнение, особенно в условиях городской жизни, когда экология и стресс негативно влияют на здоровье.
Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
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