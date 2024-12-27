Что делать, если организм недополучает витамины

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как восполнить дефицит питательных веществ и выбрать правильные мультивитамины

Дефицит питательных веществ — проблема, с которой сталкиваются многие. Причины могут быть разными: недостаток физической активности, вредные привычки, несбалансированное питание, заболевания желудочно-кишечного тракта, стресс, плохая экология, генетические особенности, приём лекарств, влияющих на усвоение витаминов и минералов, и многое другое. Например, до 95 % женщин старше 18 лет не получают достаточного количества омега-3 и витамина Е из пищи.

Фото: commons.wikimedia.org by Mate Airman Amy DelaTorres, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Силуэт парня

Мультивитамины могут стать отличным помощником в борьбе с этим дефицитом. Они помогают повысить уровень энергии, укрепить иммунную систему, улучшить настроение и поддерживать здоровье костей. В составе таких комплексов — витамины и минералы, дозировки которых соответствуют рекомендациям для ежедневного поддержания здоровья. Организм усваивает их так же, как и вещества из пищи: через пищеварение они поступают в кровь и распределяются по телу для выполнения своих функций.

Кому полезны мультивитамины

Принимать мультивитамины рекомендуется далеко не всем. Но они особенно полезны людям, которые:

мало находятся на солнце и испытывают дефицит витамина D

придерживаются веганской диеты, из-за чего страдают от

нехватки витамина B12

не едят достаточно фруктов и овощей, что ведёт к дефициту важных витаминов и минералов

старше 50 лет — возрастные изменения часто требуют дополнительной поддержки организма.

На что обратить внимание в составе

Витамин D и кальций: для крепости костей, здоровья иммунной системы и кожи.

Фолиевая кислота (В9): поддерживает образование эритроцитов и нормальный обмен веществ.

Витамин Е: защищает клетки от свободных радикалов.

Цинк: помогает заживлению тканей, укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи.

Витамин B12: необходим для нормального метаболизма и деления клеток.

Железо: участвует в образовании гемоглобина и переносе кислорода.

Магний: поддерживает здоровье костей, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Важно помнить: мультивитамины не заменяют разнообразное и сбалансированное питание. Они лишь дополнение, особенно в условиях городской жизни, когда экология и стресс негативно влияют на здоровье.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

