Почему мы откладываем дела: как обычный план помогает бороться с прокрастинацией

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прокрастинация — это привычка избегать важных дел, выражающаяся через страх перед началом и внутренний саботаж.

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Почему мы прокрастинируем

Среди основных причин выделяются:

Слишком объемная задача. Когда задача кажется огромной, наш мозг воспринимает ее как нечто неподъемное, что вызывает тревогу и желание отложить.

Как справиться? Разбейте задачу на небольшие этапы, определите подпункты и начните с самого простого шага, например, составления плана.

Неясность задачи. Особенно сложно приступать к делу, если вы недостаточно понимаете его суть или работаете в незнакомой области.

Что делать? Уточните цель, критерии успеха и сроки. При необходимости обратитесь за помощью к знающим людям или исследуйте тему самостоятельно.

Отсутствие дедлайна. Если срок выполнения задачи не определен, ее проще отложить на потом.

Решение: Установите личный дедлайн и включите задачу в свой график. Даже если срок далеко, разбейте работу на этапы и запланируйте конкретные временные рамки.

Нехватка мотивации. Мотивация усиливается, если ценность выполнения задачи выше, чем удовольствие от ее откладывания.

Как повысить мотивацию

Найдите то, что вдохновляет именно вас — это может быть признание, финансовое вознаграждение или внутреннее удовлетворение.

Определите для себя приемлемый результат и начните с первого шага. План с конкретными ориентирами поможет уменьшить тревогу.

Советы по преодолению прокрастинации:

Разделяйте большие задачи на мелкие.

Уточняйте непонятные моменты до начала работы.

Устанавливайте дедлайны, даже если задача не требует этого.

Используйте систему вознаграждений, чтобы поддерживать мотивацию.

Ставьте перед собой ясные и достижимые цели, опираясь на критерии SMART.

Помогают и вопросы

Чтобы разобраться с причинами прокрастинации, задайте себе такие вопросы:

Почему я откладываю эту задачу? Чего я боюсь или избегаю? Что мешает мне начать? Какая награда ждет меня за выполнение? Кто может помочь мне в работе? Какой первый шаг я могу сделать прямо сейчас?

Уточнения

Прокрастина́ция (от англ. procrastination «откладывание», «промедление»; от лат. procrastinatio с тем же значением, восходит к cras «завтра» или crastinum «завтрашний» + pro- «для, ради») — в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

