Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ящик под духовкой: зачем он на самом деле нужен
Как повышение МРОТ повлияет на зарплаты россиян
Долгий прогрев зимой: как он разрушает ваш катализатор
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Атмосфера ирландского паба и её влияние на вкус пива
Как имя влияет на характер вашего котенка
Как правильно ухаживать за геранью зимой и летом
Секреты природы: как справиться с аллергией без лекарств
Каждые 5 кг мышц уменьшают риск депрессии

Почему мы откладываем дела: как обычный план помогает бороться с прокрастинацией

2:25
Здоровье

Прокрастинация — это привычка избегать важных дел, выражающаяся через страх перед началом и внутренний саботаж.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Почему мы прокрастинируем

Среди основных причин выделяются:

Слишком объемная задача. Когда задача кажется огромной, наш мозг воспринимает ее как нечто неподъемное, что вызывает тревогу и желание отложить.
Как справиться? Разбейте задачу на небольшие этапы, определите подпункты и начните с самого простого шага, например, составления плана.
Неясность задачи. Особенно сложно приступать к делу, если вы недостаточно понимаете его суть или работаете в незнакомой области.
Что делать? Уточните цель, критерии успеха и сроки. При необходимости обратитесь за помощью к знающим людям или исследуйте тему самостоятельно.
Отсутствие дедлайна. Если срок выполнения задачи не определен, ее проще отложить на потом.
Решение: Установите личный дедлайн и включите задачу в свой график. Даже если срок далеко, разбейте работу на этапы и запланируйте конкретные временные рамки.
Нехватка мотивации. Мотивация усиливается, если ценность выполнения задачи выше, чем удовольствие от ее откладывания.

Как повысить мотивацию

Найдите то, что вдохновляет именно вас — это может быть признание, финансовое вознаграждение или внутреннее удовлетворение.
Определите для себя приемлемый результат и начните с первого шага. План с конкретными ориентирами поможет уменьшить тревогу.

Советы по преодолению прокрастинации:

  • Разделяйте большие задачи на мелкие.
  • Уточняйте непонятные моменты до начала работы.
  • Устанавливайте дедлайны, даже если задача не требует этого.
  • Используйте систему вознаграждений, чтобы поддерживать мотивацию.
  • Ставьте перед собой ясные и достижимые цели, опираясь на критерии SMART.
  • Помогают и вопросы

Чтобы разобраться с причинами прокрастинации, задайте себе такие вопросы:

  1. Почему я откладываю эту задачу?
  2. Чего я боюсь или избегаю?
  3. Что мешает мне начать?
  4. Какая награда ждет меня за выполнение?
  5. Кто может помочь мне в работе?
  6. Какой первый шаг я могу сделать прямо сейчас?

Уточнения

Прокрастина́ция (от англ. procrastination «откладывание», «промедление»; от лат. procrastinatio с тем же значением, восходит к cras «завтра» или crastinum «завтрашний» + pro- «для, ради») — в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Предложена схема замены транзита газа через Украину на альтернативные маршруты
Экономика и бизнес
Предложена схема замены транзита газа через Украину на альтернативные маршруты Аудио 
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Последние материалы
Ящик под духовкой: зачем он на самом деле нужен
Как повышение МРОТ повлияет на зарплаты россиян
Долгий прогрев зимой: как он разрушает ваш катализатор
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Атмосфера ирландского паба и её влияние на вкус пива
Как имя влияет на характер вашего котенка
Как правильно ухаживать за геранью зимой и летом
Секреты природы: как справиться с аллергией без лекарств
Каждые 5 кг мышц уменьшают риск депрессии
Цены на квартиры в Подмосковье больше не взмывают ввысь, как раньше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.