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Почему всем стоит принимать магний: спасение от стресса и бессонницы

2:52
Здоровье

Магний — это микроэлемент, о котором в последнее время говорят буквально все, от блогеров до врачей. Его популярность стремительно растет благодаря вирусным видео и публикациям в социальных сетях. Люди рассказывают, как магний помогает улучшить сон, избавиться от тревоги, укрепить мышцы и даже способствовать похудению. Но насколько эти утверждения соответствуют действительности.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Почему магний стал таким популярным

Социальные сети уже давно диктуют тренды, особенно в области фитнеса и здоровья. Магний стал настоящим открытием в этой нише. Миллионы просмотров собирают ролики, где блогеры утверждают, что магний буквально спасает от стресса, проблем со сном и усталости. Но почему именно этот минерал оказался в центре внимания.

1. Проблемы со сном и стрессом
Стресс и бессонница — вечные спутники современного человека. После пандемии эти проблемы стали особенно актуальными, и многие нашли в магнии "натуральное" средство для борьбы с ними.

2. Восстановление после тренировок
Фитнес-энтузиасты обратили внимание на магний за его способность расслаблять мышцы и ускорять восстановление после нагрузок.

3. Удобство в использовании
Магний доступен в разных формах — от капсул до масел и ванн, что делает его привлекательным для широкой аудитории.


Что такое магний и зачем он нужен

Этот микроэлемент участвует в более чем 300 биохимических процессах в организме, включая выработку энергии, поддержание работы мышц, нервной системы и сердца.

Магний помогает:

  • снизить уровень стресса и тревоги
  • улучшить качество сна
  • расслаблять мышцы и предотвращать судороги
  • поддерживать сердечный ритм
  • укреплять кости и зубы

Средний уровень магния в организме взрослого человека составляет 600-700 мг. Его дефицит может проявляться как хроническая усталость, нервозность, мышечные судороги и даже ухудшение внешнего вида кожи.

Где найти магний

Основные источники магния: зеленые овощи, орехи, молочные продукты, рыба. Однако восполнить дефицит только за счет питания бывает сложно. Средняя дневная норма составляет 310-420 мг в зависимости от пола и возраста.

Как правильно принимать магний

Лучше всего принимать магний с едой, чтобы избежать раздражения желудка. Для спортсменов подойдет прием после тренировки, а для улучшения сна — за пару часов до сна. Важно помнить, что перед началом приема любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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