Почему всем стоит принимать магний: спасение от стресса и бессонницы

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магний — это микроэлемент, о котором в последнее время говорят буквально все, от блогеров до врачей. Его популярность стремительно растет благодаря вирусным видео и публикациям в социальных сетях. Люди рассказывают, как магний помогает улучшить сон, избавиться от тревоги, укрепить мышцы и даже способствовать похудению. Но насколько эти утверждения соответствуют действительности.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таблетки

Почему магний стал таким популярным

Социальные сети уже давно диктуют тренды, особенно в области фитнеса и здоровья. Магний стал настоящим открытием в этой нише. Миллионы просмотров собирают ролики, где блогеры утверждают, что магний буквально спасает от стресса, проблем со сном и усталости. Но почему именно этот минерал оказался в центре внимания.

1. Проблемы со сном и стрессом

Стресс и бессонница — вечные спутники современного человека. После пандемии эти проблемы стали особенно актуальными, и многие нашли в магнии "натуральное" средство для борьбы с ними.

2. Восстановление после тренировок

Фитнес-энтузиасты обратили внимание на магний за его способность расслаблять мышцы и ускорять восстановление после нагрузок.

3. Удобство в использовании

Магний доступен в разных формах — от капсул до масел и ванн, что делает его привлекательным для широкой аудитории.



Что такое магний и зачем он нужен

Этот микроэлемент участвует в более чем 300 биохимических процессах в организме, включая выработку энергии, поддержание работы мышц, нервной системы и сердца.

Магний помогает:

снизить уровень стресса и тревоги

улучшить качество сна

расслаблять мышцы и предотвращать судороги

поддерживать сердечный ритм

укреплять кости и зубы

Средний уровень магния в организме взрослого человека составляет 600-700 мг. Его дефицит может проявляться как хроническая усталость, нервозность, мышечные судороги и даже ухудшение внешнего вида кожи.

Где найти магний

Основные источники магния: зеленые овощи, орехи, молочные продукты, рыба. Однако восполнить дефицит только за счет питания бывает сложно. Средняя дневная норма составляет 310-420 мг в зависимости от пола и возраста.

Как правильно принимать магний

Лучше всего принимать магний с едой, чтобы избежать раздражения желудка. Для спортсменов подойдет прием после тренировки, а для улучшения сна — за пару часов до сна. Важно помнить, что перед началом приема любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

