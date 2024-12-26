Почему всем стоит принимать магний: спасение от стресса и бессонницы

Магний — это микроэлемент, о котором в последнее время говорят буквально все, от блогеров до врачей. Его популярность стремительно растет благодаря вирусным видео и публикациям в социальных сетях. Люди рассказывают, как магний помогает улучшить сон, избавиться от тревоги, укрепить мышцы и даже способствовать похудению. Но насколько эти утверждения соответствуют действительности.
Социальные сети уже давно диктуют тренды, особенно в области фитнеса и здоровья. Магний стал настоящим открытием в этой нише. Миллионы просмотров собирают ролики, где блогеры утверждают, что магний буквально спасает от стресса, проблем со сном и усталости. Но почему именно этот минерал оказался в центре внимания.
1. Проблемы со сном и стрессом
Стресс и бессонница — вечные спутники современного человека. После пандемии эти проблемы стали особенно актуальными, и многие нашли в магнии "натуральное" средство для борьбы с ними.
2. Восстановление после тренировок
Фитнес-энтузиасты обратили внимание на магний за его способность расслаблять мышцы и ускорять восстановление после нагрузок.
3. Удобство в использовании
Магний доступен в разных формах — от капсул до масел и ванн, что делает его привлекательным для широкой аудитории.
Этот микроэлемент участвует в более чем 300 биохимических процессах в организме, включая выработку энергии, поддержание работы мышц, нервной системы и сердца.
Магний помогает:
Средний уровень магния в организме взрослого человека составляет 600-700 мг. Его дефицит может проявляться как хроническая усталость, нервозность, мышечные судороги и даже ухудшение внешнего вида кожи.
Основные источники магния: зеленые овощи, орехи, молочные продукты, рыба. Однако восполнить дефицит только за счет питания бывает сложно. Средняя дневная норма составляет 310-420 мг в зависимости от пола и возраста.
Лучше всего принимать магний с едой, чтобы избежать раздражения желудка. Для спортсменов подойдет прием после тренировки, а для улучшения сна — за пару часов до сна. Важно помнить, что перед началом приема любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом.
Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
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