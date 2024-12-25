Почему важно пить воду правильно во время упражнений

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие задумываются, можно ли пить воду во время тренировок. Одни тренеры категорически против, утверждая, что это вредно или мешает развитию выносливости, другие же настаивают, что это необходимая часть занятия.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Вода

В профессиональном спорте действительно бывает, что тренеры запрещают пить воду на тренировке. Это делается для того, чтобы организм привык работать в условиях обезвоживания, что важно для подготовки к экстремальным нагрузкам на соревнованиях. Но в фитнесе такой подход абсолютно необоснован.

Пить воду во время тренировок необходимо, особенно если вы занимаетесь в интенсивном режиме. Пренебрежение этим правилом может привести к серьезным последствиям.

Когда вы потеете, теряется жидкая часть крови, и это может спровоцировать ее загустение. В результате увеличивается нагрузка на сердце и возрастает риск тромбообразования, что особенно опасно для людей с варикозом. Пейте воду маленькими порциями на протяжении всего занятия— это поможет избежать ненужных нагрузок на сердечно-сосудистую систему.

Вот несколько простых рекомендаций:

Во время аэробной нагрузки пейте воду каждые 10-15 минут, по 70-100 мл.

На силовых тренировках делайте 1-2 глотка после каждого подхода.

За 20 минут до начала занятия и сразу после завершения тренировки можно выпить чуть больше воды. Но объем зависит от индивидуальных особенностей, например, от того, насколько сильно вы потеете.

Пейте воду комнатной температуры.

При этом важно помнить, что вода, выпитая на тренировке, не входит в суточную норму потребления жидкости. Но даже в этом случае нельзя пить слишком много за раз. Организм не сможет быстро переработать большой объем жидкости. Это приведет к увеличению объема циркулирующей крови и, как следствие, перегрузке сердца. Кроме того, стоит избегать очень холодной воды — резкий перепад температур может вызвать обострение хронических заболеваний дыхательных путей.

Таким образом, правильное питье во время тренировки — это залог вашего здоровья и эффективности занятий. Не игнорируйте потребности своего организма!

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

