Отдых или вред: как пересыпание разрушает ваше здоровье и мозг

Ученые настоятельно не рекомендуют компенсировать недостаток сна в будние дни длительным "отсыпанием" по выходным. Оптимальной продолжительностью отдыха для взрослого человека остаются 7-8 часов. Превышение этой нормы, как и ее недостаток, может негативно сказаться на здоровье.
Исследование, проведенное в Килском университете (Великобритания), охватило 74 работы, посвященные связи сна с сердечно-сосудистой системой, опорно-двигательным аппаратом, когнитивными функциями и общей продолжительностью жизни. Результаты показали, что сон, превышающий 8 часов, влечет за собой множество рисков.
Слишком долгий сон (более 8 часов) называют гиперсомнией. С этим явлением сталкиваются около 2% людей, которым требуется от 10 до 12 часов сна для бодрости.
Для детей дошкольного и школьного возраста, а также подростков, 10 часов сна считаются нормой. Однако для взрослого допустимый максимум — 9 часов.
Режим сна, даже в выходные, — это не просто формальность, а залог здоровья и самочувствия.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.