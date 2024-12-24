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Отдых или вред: как пересыпание разрушает ваше здоровье и мозг

2:32
Здоровье

Ученые настоятельно не рекомендуют компенсировать недостаток сна в будние дни длительным "отсыпанием" по выходным. Оптимальной продолжительностью отдыха для взрослого человека остаются 7-8 часов. Превышение этой нормы, как и ее недостаток, может негативно сказаться на здоровье.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Исследование, проведенное в Килском университете (Великобритания), охватило 74 работы, посвященные связи сна с сердечно-сосудистой системой, опорно-двигательным аппаратом, когнитивными функциями и общей продолжительностью жизни. Результаты показали, что сон, превышающий 8 часов, влечет за собой множество рисков.

  • Риск инсульта. Люди, которые регулярно спят больше 8 часов, на 46% чаще сталкиваются с инсультом, чем те, кто соблюдает норму.
  • Воспалительные процессы. Длительный сон вызывает избыток белка интерлейкина-6 (IL-6), провоцирующего воспаления и повреждения тканей. Это объясняет чувство разбитости, характерное для "пересыпания".
  • Когнитивные нарушения. Превышение нормы ухудшает внимание, снижает способность концентрироваться, запоминать информацию и принимать решения. Также это состояние связывают с депрессией и синдромом упущенной выгоды (FOMO), который вызывает беспокойство из-за нереализованных возможностей.
  • Риск преждевременной смерти. Любители спать дольше 8 часов сталкиваются с повышением риска ранней смерти на 30%.
    Даже если вы замечаете, что долгое пребывание в постели делает вас более уставшим, исследование подчеркивает важность качественного сна. Прерывания, частый переход из глубокого сна в полудрему и обратно могут свести на нет даже идеально соблюденные 7-8 часов.

Некоторые интересные факты о продолжительности сна:

Слишком долгий сон (более 8 часов) называют гиперсомнией. С этим явлением сталкиваются около 2% людей, которым требуется от 10 до 12 часов сна для бодрости.
Для детей дошкольного и школьного возраста, а также подростков, 10 часов сна считаются нормой. Однако для взрослого допустимый максимум — 9 часов.
Режим сна, даже в выходные, — это не просто формальность, а залог здоровья и самочувствия.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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