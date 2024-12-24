Навязчивые мысли: что скрывает ваш разум и как с этим бороться

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

"Мыслительная жвачка", или руминация, — это состояние, когда в голове постоянно крутятся негативные мысли о себе, своих поступках или прошлом. Психолог и гештальт-терапевт Алина Бугрим поделилась советами, как прекратить этот внутренний монолог.

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Представьте ситуацию: у вас дома вечеринка, и неожиданно появляется незваный гость. Он привлекает к себе внимание, мешает наслаждаться вечером, а любые попытки игнорировать его только усиливают его настойчивость. Навязчивые мысли действуют по схожему принципу. Они проникают в сознание без разрешения, вызывая тревогу, и сосредотачиваются на здоровье, работе, отношениях или даже на мелочах.

Почему появляются навязчивые мысли

Тревожные расстройства. Люди с повышенной тревожностью чаще сталкиваются с этим явлением, так как их ум постоянно ищет угрозы.

Люди с повышенной тревожностью чаще сталкиваются с этим явлением, так как их ум постоянно ищет угрозы. Непрожитые эмоции. В гештальт-терапии считают, что подавленные чувства могут выливаться в повторяющиеся мысли как попытка завершить незавершенные процессы.

В гештальт-терапии считают, что подавленные чувства могут выливаться в повторяющиеся мысли как попытка завершить незавершенные процессы. Стресс и усталость. Ослабленный стрессом мозг теряет способность эффективно фильтровать ненужные мысли.

Ослабленный стрессом мозг теряет способность эффективно фильтровать ненужные мысли. Желание контроля. Навязчивые идеи могут быть способом ума справляться с неопределенностью.

Как справиться с навязчивыми мыслями

Признайте их. Отслеживайте свои мысли, чтобы понять, что именно вызывает их появление.

Отслеживайте свои мысли, чтобы понять, что именно вызывает их появление. Не боритесь с ними. Попробуйте представить, что ведете диалог с навязчивыми мыслями. Спросите их, зачем они пришли. Такой подход может помочь понять внутренние переживания.

Попробуйте представить, что ведете диалог с навязчивыми мыслями. Спросите их, зачем они пришли. Такой подход может помочь понять внутренние переживания. Сфокусируйтесь на настоящем. Используйте техники заземления: почувствуйте свое тело, обратите внимание на дыхание, наблюдайте за окружающим миром.

Используйте техники заземления: почувствуйте свое тело, обратите внимание на дыхание, наблюдайте за окружающим миром. Исследуйте эмоции. Определите, какие чувства стоят за мыслями — страх, тревога, гнев? Позвольте себе прожить их.

Определите, какие чувства стоят за мыслями — страх, тревога, гнев? Позвольте себе прожить их. Проговорите свои мысли. Поделитесь ими с близкими или обратитесь к психологу. Поддержка других может облегчить состояние.

Когда нужна помощь специалиста

Если навязчивые мысли мешают жить, сопровождаются депрессией, тревожными или паническими атаками, а самостоятельные попытки справиться не приносят результата, стоит обратиться к профессионалу. Принятие своих мыслей и эмоций — это важный шаг на пути к внутренней гармонии.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

