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Навязчивые мысли: что скрывает ваш разум и как с этим бороться

2:39
Здоровье

"Мыслительная жвачка", или руминация, — это состояние, когда в голове постоянно крутятся негативные мысли о себе, своих поступках или прошлом. Психолог и гештальт-терапевт Алина Бугрим поделилась советами, как прекратить этот внутренний монолог.

Мальдивы, острова, пляж
Фото: Wikimedia Commons by dronepicr is licensed under Public domain
Мальдивы, острова, пляж

Представьте ситуацию: у вас дома вечеринка, и неожиданно появляется незваный гость. Он привлекает к себе внимание, мешает наслаждаться вечером, а любые попытки игнорировать его только усиливают его настойчивость. Навязчивые мысли действуют по схожему принципу. Они проникают в сознание без разрешения, вызывая тревогу, и сосредотачиваются на здоровье, работе, отношениях или даже на мелочах.

Почему появляются навязчивые мысли

  • Тревожные расстройства. Люди с повышенной тревожностью чаще сталкиваются с этим явлением, так как их ум постоянно ищет угрозы.
  • Непрожитые эмоции. В гештальт-терапии считают, что подавленные чувства могут выливаться в повторяющиеся мысли как попытка завершить незавершенные процессы.
  • Стресс и усталость. Ослабленный стрессом мозг теряет способность эффективно фильтровать ненужные мысли.
  • Желание контроля. Навязчивые идеи могут быть способом ума справляться с неопределенностью.

Как справиться с навязчивыми мыслями

  • Признайте их. Отслеживайте свои мысли, чтобы понять, что именно вызывает их появление.
  • Не боритесь с ними. Попробуйте представить, что ведете диалог с навязчивыми мыслями. Спросите их, зачем они пришли. Такой подход может помочь понять внутренние переживания.
  • Сфокусируйтесь на настоящем. Используйте техники заземления: почувствуйте свое тело, обратите внимание на дыхание, наблюдайте за окружающим миром.
  • Исследуйте эмоции. Определите, какие чувства стоят за мыслями — страх, тревога, гнев? Позвольте себе прожить их.
  • Проговорите свои мысли. Поделитесь ими с близкими или обратитесь к психологу. Поддержка других может облегчить состояние.

Когда нужна помощь специалиста

Если навязчивые мысли мешают жить, сопровождаются депрессией, тревожными или паническими атаками, а самостоятельные попытки справиться не приносят результата, стоит обратиться к профессионалу. Принятие своих мыслей и эмоций — это важный шаг на пути к внутренней гармонии.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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