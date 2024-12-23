Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот совет поможет сохранить лакокрасочное покрытие машины
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Тайна жизни на Марсе: как магнитное поле помогало планете
Трамп хочет разрушить энергетическую политику Байдена за один день
Как отучить собаку просить еду со стола? Вам помогут эти советы кинологов
Это упражнение — ключ к мощным грудным и объёмным плечам! Просто попробуйте
Журналисты не могут понять, где живёт семья Джорджа Клуни
Охота на хвост. Наконец-то эта загадка разгадана!
Япония выступает против монополии Google

Одиночество в эпоху соцсетей: почему мы чувствуем себя изолированными

3:44
Здоровье

Сегодня мы можем оставаться онлайн 24/7 и поддерживать контакт с людьми по всему миру. Однако многие из нас чувствуют себя одинокими. Почему это происходит, как отличить одиночество от уединения и найти вдохновение в этом состоянии.

Небоскребы Найт Сити
Фото: Wayback Machine Gallery by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Небоскребы Найт Сити

Что такое одиночество

Одиночество — это не отсутствие людей рядом, а чувство внутренней изоляции, возникающее из-за разрыва связи с обществом или собой. Оно может быть вызвано социальной отстранённостью, травматическим опытом или подавлением собственных эмоций и желаний. Иногда одиночество становится следствием утраты надежды получить от мира то, что нужно.

Одиночество и уединение: в чём разница

Одиночество часто сопровождается разочарованием и фрустрацией — это неосознанный или вынужденный выбор. Уединение же — это осознанное решение побыть наедине с собой для восстановления внутреннего баланса, осознания своих желаний и потребностей.

Важно различать, когда мы избегаем контактов из страха, а когда выбираем уединение для гармонизации.

Одиночество женщин, мужчин и в паре

Причины одиночества различны для женщин, мужчин и людей в отношениях.

  • Женское одиночество: часто связано с недостатком эмоциональной поддержки или изменениями в семейной жизни, такими как развод или уход детей из дома.
  • Мужское одиночество: мужчины реже ищут эмоциональной поддержки, что усугубляет изоляцию. Это может проявляться особенно остро после выхода на пенсию или потери профессиональной роли.
  • Одиночество в паре: возникает, если партнёры перестают слышать и понимать друг друга, не выражают свои чувства и желания.

Положительные стороны одиночества

Одиночество даёт возможность задуматься о своих целях, восстановить силы, переосмыслить приоритеты. Оно может стать источником вдохновения и роста, если воспринимать его не как наказание, а как ресурс.

Как одиночество влияет на здоровье

Хроническое одиночество связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и тревожности. Однако кратковременное уединение может способствовать восстановлению психоэмоционального баланса.

Почему встреча с собой тревожна

Для многих людей быть наедине с собой тяжело, ведь это вскрывает их страхи и слабости. Важно признать эти чувства и работать с ними через медитацию, ведение дневника или консультации с психологом.

Одиночество в больших городах

В мегаполисах одиночество часто усиливается из-за высокого темпа жизни, конкуренции и нехватки времени для глубоких связей. Люди фокусируются на карьере, теряя эмоциональные контакты. Анонимность города также усиливает изоляцию.

Влияние технологий на чувство одиночества

Социальные сети дают иллюзию постоянной связи, но могут усиливать чувство изоляции из-за сравнения себя с другими. Однако технологии могут быть полезны, если использовать их для создания сообществ и поиска единомышленников.

Возраст и одиночество

Молодёжь и пожилые люди чаще всего сталкиваются с одиночеством. Молодые чувствуют себя изолированными из-за социальной неуверенности, а пожилые — из-за утраты близких и изменения образа жизни.

Как сделать одиночество своим выбором

Одиночество становится комфортным, если вы осознанно выбираете его как способ восстановиться и познать себя, а не как вынужденное состояние.

Уточнения

Одино́чество — состояние одинокого человека. Состояние и ощущение человека, находящегося в условиях реальной или мнимой коммуникативной изоляции от других людей, разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него общения.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Молдавия перейдёт на евро
Экономика и бизнес
Молдавия перейдёт на евро Аудио 
Самолёт Ту-134. Красивый и надёжный пассажирский лайнер родом из СССР
Авиация
Самолёт Ту-134. Красивый и надёжный пассажирский лайнер родом из СССР Аудио 
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря?
Еда и рецепты
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря? Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя Дмитрий Плотников
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Последние материалы
Хочешь плоский живот? Сделай это, и жир быстро исчезнет
Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя
Пять ошибок, которые мы совершаем при использовании посудомоечной машины
Бюджет или премиум: какие зимние шины выбрать
Как завтрак, обед и ужин влияют на ваш метаболизм
Как не испортить путешествие зимой: главные правила
Как завтрак, обед и ужин влияют на ваш метаболизм
Сводка с фронта на 23 декабря: ВСУ выбиты из центра Курахово, Трамп опять заявил про Украину
Одиночество в эпоху соцсетей: почему мы чувствуем себя изолированными
Словакия угрожает конфликтом Украине из-за транзита газа в ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.