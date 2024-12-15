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Почему проблемы с пищеварением не всегда связаны с язвой или гастритом

2:38
Здоровье

Проблемы с пищеварением — это частая причина недомогания, особенно после употребления тяжелой и жирной пищи, особенно в вечернее время. Однако, как пояснил врач Александр Мясников, причины могут быть не только в неправильном питании, но и в различных заболеваниях, таких как синдром раздраженного кишечника и гастриты.

На приёме у врача
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
На приёме у врача

Проблемы с пищеварением: что стоит учитывать

Переедание или потребление тяжелой пищи может привести к ряду неприятных симптомов, таких как боль, проблемы с пищеварением, изжога, отрыжка и вздутие. Иногда это связано с язвой желудка или гастритом. Однако, по словам Мясникова, гастроскопия может не всегда выявлять проблему, даже если симптомы очевидны. Иногда причиной может быть синдром раздраженного кишечника, когда боль локализуется не в типичных местах, а в других зонах живота.

Риски для здоровья

Важным моментом является своевременное лечение. Проблемы с пищеварением не стоит откладывать, так как они могут привести к более серьезным заболеваниям, включая рак. "Если вы не следите за симптомами и не обращаетесь к врачу, болезнь может прогрессировать", — отметил Мясников.

Стакан воды перед едой: что это дает

Многие задаются вопросом, нужно ли пить воду перед едой. Мясников объяснил, что стакан теплой воды помогает улучшить пищеварение. Пищеварительный процесс начинается не только в желудке, но и во рту, где пища измельчается и пропитывается слюной, содержащей ферменты. Вода стимулирует выработку желчи и ферментов, что помогает организму правильно переваривать пищу.

Здоровое питание и клетчатка

Мясников подчеркнул важность клетчатки для нормального пищеварения. Она регулирует работу кишечника и способствует улучшению пищеварения. Недостаток клетчатки может привести к различным проблемам с кишечником, в том числе к раку. "Чтобы получать необходимое количество клетчатки, важно есть овощи, фрукты, бобовые и отруби", — сказал Мясников. Он также отметил, что если продукты с клетчаткой вызывают неприятные симптомы, можно заменить их на другие с аналогичным эффектом.

Глютен и лактоза: что важно знать

Мясников рассказал, что отказываться от продуктов с глютеном и лактозой можно, но не нужно здоровому человеку. "Если у вас нет заболеваний, связанных с этими компонентами, не стоит исключать их из рациона", — отметил он.

Уточнения

Желу́док (лат ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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