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Почему физическая активность: ключ к контролю диабета

3:19
Здоровье

Всемирный день борьбы с диабетом ежегодно отмечается 14 ноября, в день рождения Фредерика Бантинга — одного из ученых, открывших инсулин в 1922 году. Это открытие спасло миллионы жизней.

Спорт
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Спорт и диабет: что нужно знать

Физическая активность играет ключевую роль в улучшении состояния людей с сахарным диабетом. Но прежде чем начинать тренировки, важно проконсультироваться с врачом. Учтите общее состояние здоровья, наличие сопутствующих заболеваний и возможные осложнения. Также выбирайте вид спорта, который приносит удовольствие и избегайте стресса, провоцирующего выброс кортизола.

Положительные эффекты от тренировок:

  • Улучшается чувствительность к инсулину: мышцы активнее поглощают глюкозу, что снижает потребность в инсулине.
  • Стимулируется жиросжигание за счет расхода энергии, особенно при регулярных нагрузках.
  • Укрепляется сердечно-сосудистая система.
  • Нормализуется липидный обмен (например, снижается уровень "плохого" холестерина).

Однако не все виды спорта безопасны для людей с диабетом. Под запретом экстремальные виды спорта, такие как альпинизм, дайвинг, парашютный спорт и любые занятия, где сложно контролировать уровень глюкозы или быстро прекратить нагрузку.

Советы для безопасных тренировок

  • Снижение дозы инсулина. Если вы используете инсулин, уменьшите дозировку на 30-50% во время тренировок.
  • Контроль уровня глюкозы. Если уровень ниже 5 ммоль/л, длительные нагрузки противопоказаны.
  • Дополнительные углеводы. Во время тренировок съедайте 1-2 ХЕ (12-24 г углеводов) каждый час, например, хлебцы.
  • Снижение риска гипогликемии. При уровне глюкозы менее 10 ммоль/л уменьшите дозу инсулина после нагрузки. Для предотвращения отсроченной гипогликемии (в течение 12-24 часов после занятий) съешьте углеводный перекус.

Симптомы гипогликемии:

  • шум в ушах, тошнота
  • липкость кожи, головокружение, затуманенное зрение
  • шаткая походка, потливость, дрожь в руках

Непрерывный мониторинг глюкозы — больше контроля, меньше стресса

Современные технологии, такие как системы флеш-мониторинга глюкозы (ФМГ), помогают людям с диабетом безопасно тренироваться. Сенсоры, устанавливаемые под кожу, передают данные в реальном времени на считывающее устройство через Bluetooth.

Технология позволяет:

  • следить за изменением уровня глюкозы каждые 5-15 минут
  • вовремя предотвращать резкие падения глюкозы
  • корректировать питание в зависимости от потребностей организма
  • тренироваться уверенно, зная, что уровень энергии под контролем

Системы мониторинга особенно полезны для спортсменов, занимающихся видами спорта на выносливость. Они помогают избежать нежелательных последствий, поддерживая здоровье и позволяя сосредоточиться на достижении спортивных целей.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю») — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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