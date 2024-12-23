Почему физическая активность: ключ к контролю диабета

3:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всемирный день борьбы с диабетом ежегодно отмечается 14 ноября, в день рождения Фредерика Бантинга — одного из ученых, открывших инсулин в 1922 году. Это открытие спасло миллионы жизней.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Спорт и диабет: что нужно знать

Физическая активность играет ключевую роль в улучшении состояния людей с сахарным диабетом. Но прежде чем начинать тренировки, важно проконсультироваться с врачом. Учтите общее состояние здоровья, наличие сопутствующих заболеваний и возможные осложнения. Также выбирайте вид спорта, который приносит удовольствие и избегайте стресса, провоцирующего выброс кортизола.

Положительные эффекты от тренировок:

Улучшается чувствительность к инсулину: мышцы активнее поглощают глюкозу, что снижает потребность в инсулине.

Стимулируется жиросжигание за счет расхода энергии, особенно при регулярных нагрузках.

Укрепляется сердечно-сосудистая система.

Нормализуется липидный обмен (например, снижается уровень "плохого" холестерина).

Однако не все виды спорта безопасны для людей с диабетом. Под запретом экстремальные виды спорта, такие как альпинизм, дайвинг, парашютный спорт и любые занятия, где сложно контролировать уровень глюкозы или быстро прекратить нагрузку.

Советы для безопасных тренировок

Снижение дозы инсулина. Если вы используете инсулин, уменьшите дозировку на 30-50% во время тренировок.

Контроль уровня глюкозы. Если уровень ниже 5 ммоль/л, длительные нагрузки противопоказаны.

Дополнительные углеводы. Во время тренировок съедайте 1-2 ХЕ (12-24 г углеводов) каждый час, например, хлебцы.

Снижение риска гипогликемии. При уровне глюкозы менее 10 ммоль/л уменьшите дозу инсулина после нагрузки. Для предотвращения отсроченной гипогликемии (в течение 12-24 часов после занятий) съешьте углеводный перекус.

Симптомы гипогликемии:

шум в ушах, тошнота

липкость кожи, головокружение, затуманенное зрение

шаткая походка, потливость, дрожь в руках

Непрерывный мониторинг глюкозы — больше контроля, меньше стресса

Современные технологии, такие как системы флеш-мониторинга глюкозы (ФМГ), помогают людям с диабетом безопасно тренироваться. Сенсоры, устанавливаемые под кожу, передают данные в реальном времени на считывающее устройство через Bluetooth.

Технология позволяет:

следить за изменением уровня глюкозы каждые 5-15 минут

вовремя предотвращать резкие падения глюкозы

корректировать питание в зависимости от потребностей организма

тренироваться уверенно, зная, что уровень энергии под контролем

Системы мониторинга особенно полезны для спортсменов, занимающихся видами спорта на выносливость. Они помогают избежать нежелательных последствий, поддерживая здоровье и позволяя сосредоточиться на достижении спортивных целей.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю») — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.



