Лечение ожогов: что важно сделать в первые минуты после травмы

3:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ожоги могут случиться в любое время года, но особенно часто они происходят в зимнее время, когда мы активно готовим на кухне или обращаемся с пиротехникой на праздниках. Важно знать, как правильно оказывать первую помощь при ожогах и как избежать распространенных мифов о лечении.

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Степени ожогов

Ожоги классифицируются по степени тяжести:

1 степень - покраснение кожи (гиперемия), заживление происходит через 3-5 дней.

- покраснение кожи (гиперемия), заживление происходит через 3-5 дней. 2 степень - образование маленьких пузырей (везикул), болезненные ощущения, кожа отечная и бордовая, заживает через 7-14 дней.

- образование маленьких пузырей (везикул), болезненные ощущения, кожа отечная и бордовая, заживает через 7-14 дней. 3 степень - образуются большие пузыри (буллы), которые могут вскрываться, обнажая красную раневую поверхность.

Что делать сразу после ожога

Когда произошел ожог, важно сразу принять меры, чтобы минимизировать повреждение кожи и предотвратить осложнения.

Охлаждение: первые 10-15 минут после ожога необходимо охладить пораженную область. Для ожогов 1 и 2 степени — проточной холодной водой, для ожогов 3 степени — с помощью стерильной влажной повязки или чистой ткани. Это помогает уменьшить распространение ожога в глубину тканей, снизить боль и отек.

Предотвращение инфекции: чтобы избежать инфицирования, важно использовать проточную воду для промывания ожога и накрывать его стерильной дышащей повязкой.

Заживление: используйте водорастворимые гели и средства на основе коллагена и аллантоина, которые способствуют восстановлению кожи и предотвращают образование рубцов.

Мифы о лечении ожогов

Многие люди прибегают к домашним средствам для лечения ожогов, но это может быть опасно. Вот некоторые распространенные мифы:

Миф 1: на ожог нужно накладывать растительное масло или кисломолочные продукты. Правда: Это препятствует нормальной циркуляции воздуха и создается парниковый эффект, что замедляет заживление.

Миф 2: ожог нужно обрабатывать спиртом или зеленкой. Правда: Это может усилить боль, иссушить кожу и ухудшить ситуацию.

Миф 3: примочки с травами помогут снизить боль и ускорить заживление. Правда: Нет достоверных данных о пользе таких средств. Лучше обратиться к профессиональной помощи.

Миф 4: лед — лучший способ охлаждения ожога. Правда: Лед может замедлить кровообращение и ухудшить заживление. Лучше использовать холодную воду.

Миф 5: ожог нужно лечить с помощью мочи. Правда: Моча может содержать бактерии, усиливать воспаление и боль, поэтому такое лечение опасно.

Заключение

Правильное лечение ожогов зависит от быстроты принятия мер. Важно сразу охладить пораженную поверхность, предотвратить инфекцию и использовать средства для восстановления кожи. Отказ от мифов и правильное использование доступных средств помогут минимизировать последствия ожога и ускорить заживление.

Уточнения

Ожо́г - повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других).

