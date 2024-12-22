Сквозняки и мокрые ноги: правда ли это опасно для здоровья

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор-терапевт Наталья Леонтьева рассказала, как мокрые ноги и сквозняки влияют на здоровье. Она объяснила, что, когда ноги промокают, кровеносные сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло. Это может нарушить кровообращение, ослабить иммунитет и повысить уязвимость организма к вирусам и бактериям.

Фото: unsplash.com by Кейт Уильямс, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушка смотрит в окно

Сквозняки также представляют опасность: резкие перепады температуры могут охладить организм и снизить защитные функции иммунной системы. Однако, по словам врача, сами по себе ни мокрые ноги, ни сквозняки не являются прямой причиной болезней.

"Болезни вызывают вирусы и бактерии, а не переохлаждение. Но снижение иммунитета из-за холода делает организм более уязвимым к инфекциям", — пояснила Леонтьева.

Чтобы избежать простуды, она посоветовала теплее одеваться, избегать длительного пребывания на холоде и больше двигаться. А дома при сильных морозах нужно закрывать окна и двери. Если необходимо проветрить помещение, врач рекомендует открывать окна с одной стороны, чтобы избежать сквозняков.

Тем временем в аптечной сфере зафиксирован значительный рост цен. С января 2023 года стоимость лекарств от простуды выросла на 18,5%.

Уточнения

Сквозняк — сквозной поток воздуха, возникающий через отверстия в помещении.

