Как стресс разрушает пищеварение: когда изжога становится опасной

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерное потребление пищи может стать причиной серьезных проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медицинское обследование

Стресс зачастую становится триггером для переедания, из-за которого люди потребляют больше вредной пищи, такой как фастфуд или блюда, насыщенные жирами и углеводами. Это способно привести к развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Особенно опасна острая пища, которая раздражает слизистую оболочку желудка и пищевода, усиливает выработку соляной кислоты и провоцирует воспаление. В результате ГЭРБ может развиваться из-за регулярного попадания содержимого желудка или двенадцатиперстной кишки в пищевод, вызывая такие симптомы, как жжение за грудиной, кислая отрыжка и боли в пищеводе.

Постоянное раздражение слизистой оболочки пищевода опасно развитием эрозий и язв, что может иметь тяжелые последствия для здоровья.

Переедание способствует набору лишнего веса, что, в свою очередь, увеличивает риск рефлюкса — обратного заброса содержимого желудка в пищевод. Избыточный вес может снижать тонус нижнего пищеводного сфинктера, который предотвращает попадание кислоты из желудка в пищевод.

При появлении изжоги, кислой отрыжки, боли или дискомфорта за грудиной, особенно во время приема пищи, при наклонах или в горизонтальном положении, следует немедленно обратиться к врачу. Эти симптомы могут быть признаками ГЭРБ, и своевременное обращение к специалисту поможет избежать осложнений.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.

