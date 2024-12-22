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Как стресс разрушает пищеварение: когда изжога становится опасной

1:37
Здоровье

Чрезмерное потребление пищи может стать причиной серьезных проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). 

Медицинское обследование
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинское обследование

Стресс зачастую становится триггером для переедания, из-за которого люди потребляют больше вредной пищи, такой как фастфуд или блюда, насыщенные жирами и углеводами. Это способно привести к развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Особенно опасна острая пища, которая раздражает слизистую оболочку желудка и пищевода, усиливает выработку соляной кислоты и провоцирует воспаление. В результате ГЭРБ может развиваться из-за регулярного попадания содержимого желудка или двенадцатиперстной кишки в пищевод, вызывая такие симптомы, как жжение за грудиной, кислая отрыжка и боли в пищеводе.

Постоянное раздражение слизистой оболочки пищевода опасно развитием эрозий и язв, что может иметь тяжелые последствия для здоровья.

Переедание способствует набору лишнего веса, что, в свою очередь, увеличивает риск рефлюкса — обратного заброса содержимого желудка в пищевод. Избыточный вес может снижать тонус нижнего пищеводного сфинктера, который предотвращает попадание кислоты из желудка в пищевод.

При появлении изжоги, кислой отрыжки, боли или дискомфорта за грудиной, особенно во время приема пищи, при наклонах или в горизонтальном положении, следует немедленно обратиться к врачу. Эти симптомы могут быть признаками ГЭРБ, и своевременное обращение к специалисту поможет избежать осложнений.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́нияРПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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