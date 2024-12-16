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Восемь продуктов, которые не навредят вашей фигуре, даже если их есть на ночь

1:34
Здоровье

Употребление этих продуктов на поздний ужин не приведёт к набору лишнего веса и не нарушит стройность фигуры.

роллы
Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
роллы

Многие женщины сталкиваются с проблемой позднего ужина, когда хочется съесть что-то вкусное, но при этом не навредить фигуре. Если вы тоже испытываете подобные трудности, обратите внимание на эти продукты:

  1. Запечённые яблоки: они помогут утолить голод (в отличие от свежих яблок) и содержат вещества, способствующие крепкому сну.
  2. Варёные шампиньоны или грибы на пару: они низкокалорийные и полезные.
  3. Миндаль: 10 орешков обеспечат организм витаминами группы В и магнием.
  4. Запечённая или варёная куриная грудка: этот вид мяса содержит мало жира и много белка.
  5. Каша на воде без сахара и соли: это полезный и низкокалорийный вариант ужина. Если несладкая каша вас совсем не прельщает, добавьте в неё немного жидкого мёда, мёда из маточного молочка или сухофрукты.
  6. Сельдерей: низкокалорийный продукт, богатый водой и клетчаткой. Если очень хочется, его можно даже пожарить на оливковом масле — по вкусу он тогда будет напоминать жареную картошку.
  7. Свежеприготовленные роллы с низким содержанием жиров: выбирайте суши с нежирными ингредиентами.
  8. Молоко: источник кальция и аминокислот, помогающий восстановить организм.

Употребляйте эти продукты на поздний ужин и сохраняйте стройность без ущерба для здоровья.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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