Восемь продуктов, которые не навредят вашей фигуре, даже если их есть на ночь

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление этих продуктов на поздний ужин не приведёт к набору лишнего веса и не нарушит стройность фигуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ роллы

Многие женщины сталкиваются с проблемой позднего ужина, когда хочется съесть что-то вкусное, но при этом не навредить фигуре. Если вы тоже испытываете подобные трудности, обратите внимание на эти продукты:

Запечённые яблоки: они помогут утолить голод (в отличие от свежих яблок) и содержат вещества, способствующие крепкому сну. Варёные шампиньоны или грибы на пару: они низкокалорийные и полезные. Миндаль: 10 орешков обеспечат организм витаминами группы В и магнием. Запечённая или варёная куриная грудка: этот вид мяса содержит мало жира и много белка. Каша на воде без сахара и соли: это полезный и низкокалорийный вариант ужина. Если несладкая каша вас совсем не прельщает, добавьте в неё немного жидкого мёда, мёда из маточного молочка или сухофрукты. Сельдерей: низкокалорийный продукт, богатый водой и клетчаткой. Если очень хочется, его можно даже пожарить на оливковом масле — по вкусу он тогда будет напоминать жареную картошку. Свежеприготовленные роллы с низким содержанием жиров: выбирайте суши с нежирными ингредиентами. Молоко: источник кальция и аминокислот, помогающий восстановить организм.

Употребляйте эти продукты на поздний ужин и сохраняйте стройность без ущерба для здоровья.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.



Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

