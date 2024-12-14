Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов МЛС
Лимонная кислота в садоводстве: простые советы для домашних огородников
Одна ошибка перед поклейкой обоев, и ремонт пойдёт насмарку
"РЖД" улучшает условия для путешествий с питомцами
Гидрофобное покрытие для зеркал своими руками
Зачем автопроизводители используют аббревиатуры в названиях своих двигателей
ВТБ запустит оплату по QR-коду за границей уже в 2025 году
Как посадить смородину правильно, чтобы получить хороший урожай
Тренд на холодные гарниры: почему это полезно и как правильно готовить

Продукты, которые не такие вредные, как их считают

2:05
Здоровье

В современном мире существует множество продуктов, которые принято считать вредными для здоровья. Однако, далеко не все из них действительно так опасны, как их часто описывают. При умеренном употреблении многие из них могут принести пользу организму. Давайте разберемся, какие продукты заслужили неверную репутацию и почему их не стоит исключать из рациона.

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

Хлеб

Многие, кто придерживается диет или следит за фигурой, избегают хлеба и хлебобулочных изделий, опасаясь углеводов, которые, как считается, способствуют набору веса. Однако, углеводы — это важный источник энергии для организма, и их дефицит может привести к различным проблемам со здоровьем.

Кроме того, хлеб содержит клетчатку, которая полезна для пищеварения. Важно помнить, что умеренное потребление хлеба, особенно цельнозернового, не приведет к набору веса и не навредит здоровью.

Замороженные овощи и фрукты

Многие избегают замороженных овощей и фруктов, считая их менее полезными, чем свежие. На самом деле, замороженные продукты сохраняют все питательные вещества, особенно если они были заморожены сразу после сбора.

Единственное, на что стоит обратить внимание, — это содержание соли, особенно в замороженных овощах. Проверяйте этикетки и выбирайте продукты с минимальным содержанием соли, чтобы не наносить вред своему организму.

Консервированные овощи и фрукты

Еще один продукт, который часто вызывает сомнения у потребителей, — это консервированные овощи и фрукты. Несмотря на их репутацию, качественные консервы не так уж и вредны. Главное — следить за содержанием сахара и соли в банках.

Консервированные продукты могут быть отличным источником витаминов и микроэлементов, если они не содержат избыточных добавок. Выбирайте качественные консервированные продукты, и они станут полезной частью рациона.

Уточнения

Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Новости спорта
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне Аудио 
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать
Авто
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать Аудио 
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Российский шоу-бизнес
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной Аудио 
Популярное
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Какой привод лучше для зимней дороги
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Последние материалы
Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов МЛС
Лимонная кислота в садоводстве: простые советы для домашних огородников
Продукты, которые не такие вредные, как их считают
Одна ошибка перед поклейкой обоев, и ремонт пойдёт насмарку
"РЖД" улучшает условия для путешествий с питомцами
Гидрофобное покрытие для зеркал своими руками
Зачем автопроизводители используют аббревиатуры в названиях своих двигателей
ВТБ запустит оплату по QR-коду за границей уже в 2025 году
Как посадить смородину правильно, чтобы получить хороший урожай
Тренд на холодные гарниры: почему это полезно и как правильно готовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.