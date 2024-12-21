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Как наше питание влияет на защиту от ОРВИ: мнение врачей

2:03
Здоровье

Зимой особенно важно заботиться об укреплении иммунитета, чтобы избежать простуд. Главный врач Европейского медицинского центра (ЕМС) Розанна Гардашник дала советы, как этого добиться.

Девушка бежит по снежной дороге
Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка бежит по снежной дороге

"В сезон простуд нас защищает неспецифический иммунитет, который работает как естественный барьер на слизистых оболочках. Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, организму необходимо достаточное количество жидкости. Поэтому даже в холода важно соблюдать питьевой режим", — подчеркнула Гардашник.

Она также отметила роль антиоксидантов в поддержании иммунитета. Основной антиоксидант организма — глутатион. Чтобы повысить его уровень, важно включить в рацион продукты с серой (лук, чеснок, брокколи, цветная и брюссельская капуста), витамин C (облепиха, гранат, квашеная капуста), альфа-липоевую кислоту (субпродукты и печень) и куркумин (куркума).

Для поддержания здоровья специалист рекомендует соблюдать норму потребления белка. Зимой полезно включать в рацион имбирь, богатый гингеролом, который способствует улучшению работы желудка и кишечника, что напрямую связано с иммунной системой. Но Гардашник предупредила, что острые продукты, включая имбирь, не стоит употреблять перед выходом на холод, так как они повышают температуру тела и могут усилить стресс от перепада температур.

Рыба, морепродукты и водоросли, богатые йодом, также способствуют укреплению иммунитета. Йод важен для работы щитовидной железы, которая участвует в иммунных процессах и терморегуляции. При этом врач рекомендует использовать йодированную соль, но хранить её в герметичной упаковке, чтобы избежать разрушения йода из-за контакта с влагой.

"Не забывайте про базовые меры: нормальная физическая активность, минимизация стрессов и полноценный сон", — добавила Гардашник.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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