Как наше питание влияет на защиту от ОРВИ: мнение врачей

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой особенно важно заботиться об укреплении иммунитета, чтобы избежать простуд. Главный врач Европейского медицинского центра (ЕМС) Розанна Гардашник дала советы, как этого добиться.

Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка бежит по снежной дороге

"В сезон простуд нас защищает неспецифический иммунитет, который работает как естественный барьер на слизистых оболочках. Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, организму необходимо достаточное количество жидкости. Поэтому даже в холода важно соблюдать питьевой режим", — подчеркнула Гардашник.

Она также отметила роль антиоксидантов в поддержании иммунитета. Основной антиоксидант организма — глутатион. Чтобы повысить его уровень, важно включить в рацион продукты с серой (лук, чеснок, брокколи, цветная и брюссельская капуста), витамин C (облепиха, гранат, квашеная капуста), альфа-липоевую кислоту (субпродукты и печень) и куркумин (куркума).

Для поддержания здоровья специалист рекомендует соблюдать норму потребления белка. Зимой полезно включать в рацион имбирь, богатый гингеролом, который способствует улучшению работы желудка и кишечника, что напрямую связано с иммунной системой. Но Гардашник предупредила, что острые продукты, включая имбирь, не стоит употреблять перед выходом на холод, так как они повышают температуру тела и могут усилить стресс от перепада температур.

Рыба, морепродукты и водоросли, богатые йодом, также способствуют укреплению иммунитета. Йод важен для работы щитовидной железы, которая участвует в иммунных процессах и терморегуляции. При этом врач рекомендует использовать йодированную соль, но хранить её в герметичной упаковке, чтобы избежать разрушения йода из-за контакта с влагой.

"Не забывайте про базовые меры: нормальная физическая активность, минимизация стрессов и полноценный сон", — добавила Гардашник.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

