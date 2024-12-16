Тревожность, плохое настроение и даже депрессия: чем нам грозит дефицит магния

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аналитики отмечают, что россияне в осенне-зимний период активно покупают магний. Осенью продажи выросли на 31%, что связано со стрессом и сезонной хандрой перед праздниками и подведением итогов года. Врач по гигиене питания и нутрициолог Дмитрий Баёв рассказал "Газете.Ru", что магний важен для физического и эмоционального здоровья, так как он регулирует нервную систему, обмен веществ и улучшает настроение, помогая бороться с депрессией.

Фото: Openverse by vyassaurabh411, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Гнев

Баёв утверждает, что дефицит магния может вызвать тревогу, ухудшение настроения и депрессию. Этот элемент участвует в производстве серотонина, гормона счастья, отвечающего за хорошее настроение и удовлетворение. Магний снижает уровень стресса и тревоги, увеличивая энергетические возможности организма, но для его усвоения нужен витамин B6, сообщает Газета.Ru.

Нутрициолог советует обратить внимание на питание, чтобы получать достаточно магния и поддерживать эмоциональное здоровье. Орехи, семена, зелёные овощи, бананы, овсянка и тёмный шоколад с содержанием какао-бобов не менее 85% богаты магнием. Можно также принимать добавки с этим элементом в периоды повышенного стресса или умственной активности.

Баёв напоминает, что магний не является лекарством от депрессии, и для полноценной борьбы со стрессом следует обратиться к специалисту.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.





Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

